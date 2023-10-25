Лишь одно копеечное средство – и о намерзании льда в морозилке забудете навсегда

Если использовать этот лайфхак, то размораживать холодильник будете раз в год, а не каждый месяц.

Что делать, когда лед намерзает уже на пятый день после размораживания? Если есть проблема чрезмерного образования льда в морозилке или морозильной камере – это ненормально. Хотя такое явление достаточно распространено. Чтобы лед не возвращался через несколько дней после размораживания холодильника, есть проверенный способ, чтобы этого избежать. Рассказываем, как одно дешевое аптечное средство избавит от проблемы навсегда.

Что делать, если лед намерзает в холодильнике

Чтобы избавиться от проблемы намерзания льда, сначала нужно разморозить и почистить морозильную камеру. Если правильно ухаживать за морозилкой, то вы будете размораживать его 1-2 раза в год, а не каждый месяц. Этот метод действует даже для очень старых холодильников.

Для быстрой разморозки холодильника используйте горячую воду и соляной раствор. Для этого необходимо поместить емкость с горячей водой во внутрь морозильной камеры. А затем приготовьте раствор, добавив в стакан воды 2 столовых ложки соли. Затем перелейте эту смесь в бутылку с пульверизатором и равномерно обработайте им стенки морозильной камеры.

Лед начнет отпадать от стен буквально через несколько минут. Его нужно собрать аккуратно, чтобы не повредить поверхность морозильной камеры.

Как отбелить морозильную камеру и что сделать, чтобы лед больше не намерзал

Заодно с размораживанием можно отбелить пластик, если есть такая проблема, особенно когда холодильник уже старенький. Для этого идеально подойдет смесь перекиси водорода и соды. Этот простой народный метод хорошо очистит, продезинфицирует и отбелит пластик, не царапая его.

После размораживания позаботьтесь о дезинфекции морозильной камеры, особенно, если там хранится мясо. Для этого можно использовать хлоргексидин, просто обработайте им сухую поверхность камеры после мытья.

Наконец, чтобы лед не намерзал в морозильной камере, следует использовать один лайфгак. После процедуры размораживания, мытья и дезинфекции на сухую поверхность нанесите тонкий слой глицерина. Тогда вам не придется постоянно размораживать свой холодильник.

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