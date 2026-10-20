Лишний час сна или стресс для организма: как перевод часов повлияет на здоровье

Часы. / © Pixabay

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В ночь на 25 октября в 04:00 стрелки нужно будет повернуть на час назад — на 03:00. Хотя украинцы получат дополнительный час сна, но организму придется адаптироваться к новому режиму дня.

Как и почему влияет перевод часов на здоровье, читайте в материале ТСН.ua.

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На первый взгляд, один час кажется пустяком. Однако организм живет по собственным «внутренним часам», которые реагируют не только на цифры на циферблате, но и на свет, тьму, время еды и сна.

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Как влияет перевод часов

Прежде всего, изменение времени может сказаться на сне и циркадных ритмах — естественных 24-часовых циклах организма. После перехода люди могут испытывать сонливость, усталость, раздражительность, испытывать трудности с засыпанием или просыпаться необычно рано.

По данным Американской академии медицины сна, изменения режима после перевода часов могут продолжаться примерно 5–7 дней, особенно если человек и до этого не высыпался.

Украинское Минздрав также отмечает, что сезонная смена времени может влиять на циркадные ритмы, сон, настроение, внимание и самочувствие. В то же время осенний переход на зимнее время обычно переносится легче весеннего, ведь люди получают дополнительный час сна.

Медики отмечают, что биологические часы человека могут смещаться примерно на час-два в сутки, поэтому взрослые обычно достаточно быстро адаптируются к незначительным изменениям времени».

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«Человеческие биологические часы могут смещаться примерно на час-два в сутки, поэтому взрослые обычно способны достаточно быстро адаптироваться к небольшим изменениям времени», — объясняет врач медицины сна Марк Ву из Johns Hopkins Medicine.

В то же время, специалисты советуют не игнорировать выраженную сонливость после смены времени. Если человек чувствует себя очень уставшим, следует быть особенно внимательным при управлении автомобилем или выполнении работы, требующей высокой концентрации.

Как организм реагирует на новое время

В первую очередь меняется привычный режим сна и бодрствования. Свет является одним из главных сигналов для наших биологических часов: он помогает мозгу определять, когда пора просыпаться, а когда — готовиться ко сну.

Поэтому после перевода часов человек может несколько дней чувствовать, что «еще не время вставать» или, наоборот, «еще рано спать», хотя часы показывают обычное время.

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Как легче адаптироваться

Чтобы изменение режима не стало сильным стрессом для организма, подготовиться можно заранее.

Постепенно изменяйте спящий режим

Через несколько дней до перевода можно ложиться и вставать примерно на 15–20 минут позже, постепенно приближаясь к новому графику. Такую постепенную адаптацию рекомендуют специалисты по сну.

Не жертвуйте сном

Старайтесь спать достаточно и не использовать дополнительный час после перехода для работы или домашних дел.

Больше дневного света.

Прогулка по утрам и пребывание на свежем воздухе помогают организму синхронизировать внутренние часы с новым режимом.

Вечером приглушите свет

Не стоит непосредственно перед сном подолгу сидеть в телефоне или работать за компьютером. Яркий свет может мешать организму настроиться на сон.

Не злоупотребляйте кофе и алкоголем

Кофеин во второй половине дня и алкоголь перед сном могут ухудшать качество отдыха. Минздрав советует избегать кофеина как минимум за шесть часов до сна.

Сохраните привычный режим

Старайтесь просыпаться, есть и ложиться спать примерно в одно и то же время даже в выходные.

Заметим, для большинства людей осенний перевод часов это лишь короткий период адаптации. Если через несколько дней режим сна постепенно нормализуется, причин для беспокойства нет. А вот если проблемы со сном становятся продолжительными или регулярно повторяются, следует обсудить их с семейным врачом.

Напомним, осенью 2026 года в большинстве европейских стран снова снова переведут часы. Несмотря на предварительные планы Европейского Союза отказаться от сезонного перевода часов, окончательного решения до сих пор нет.

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