Уход за лицом летом: косметологи назвали четыре простых шага, которые спасут от солнца

Уход за лицом. / © Freepik

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Летняя жара и повышенная влажность заставляют полностью пересмотреть ежедневный уход за кожей лица. То, что хорошо работает зимой, летом может перегружать кожу или наоборот — не давать достаточное увлажнение.

Какие средства следует использовать, чтобы иметь свежую ухоженную кожу даже в жаркую погоду, сообщает издание Vogue Italia.

Жара и влажность требуют переосмысления вашего ежедневного ухода за лицом, независимо от того, имеете ли вы жирный или сухой тип кожи. Эксперты советуют делать ставку на легкие текстуры, многослойный уход и правильно подобранные формулы, помогающие поддерживать баланс, свежесть и естественное сияние кожи даже в самые жаркие дни.

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Не нужно иметь множество продуктов под рукой, чтобы превратиться в алхимика перед зеркалом: нескольких проверенных must-have достаточно, чтобы быстро и прежде всего эффективно позаботиться о лице в жару.

Шаг 1: ультралегкое очищающее средство

Масляное средство для смывания макияжа очень актуально именно летом. Хотя он кажется жирными, но наоборот — он очищает кожу не слишком обезжиривая ее. Такой уход за продуктом идеально подходит для тщательного удаления косметики и излишков кожного сала. Кстати, он отлично очищает и от остатков солнцезащитного крема.

Масличные средства следует использовать и утром, и вечером для умывания лица.

Шаг 2: увлажняющий спрей

В летнем уходе за кожей следует использовать легкие, но увлажняющие средства. Хорошо подойдут питающие кремовые спреи, но одновременно остаются невесомыми.

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Для жары идеальным решением будут формулы, содержащие такие ингредиенты как рис, ниацинамид, гиалуроновую кислоту и керамиды. Они оказывают успокаивающее и смягчающее действие.

Шаг 3: жидкая, но питательная сыворотка

Лучшая сыворотка для жаркой погоды имеет очень редкую текстуру, а не густую даже маслянистую. Эффективными, но не трудными для жаркой погоды будут продукты с водянистой консистенцией. Именно их прекрасно поглощает кожа, но остается мягкой и не липкой.

Шаг 4: легкий как перышко крем

В общем, это может быть не только крем, но и гель. Некоторые формулы очень смягчают кожу, поскольку содержат глицерин. В идеале следует сосредоточиться на средствах, обещающих шелковистый или бархатный эффект — естественное сияние. Это обычно гарантирует надлежащий уровень увлажнения без ощущения жирности или, напротив, матирования.

Напомним, ранее мы писали о том, каков есть секрет безупречной кожи кореянок. В Корее уход за кожей — это практически религия.

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