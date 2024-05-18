Лобелия будет цвести несколько раз за сезон: это удобрение нужно добавить в землю для подкормки

Лобелию можно назвать настоящей "королевой" клумб и цветочных горшков. Ее цветы пестрят разнообразием, но чтобы растение было пышным, нужно знать, чем за ним поливать и как ухаживать.

Чтобы лобелия разрослась и пышно цвела, их нужна сбалансированная и правильная подкормка. Если соблюдать простые советы садоводов, можно создать для красивого растения идеальные условия для многолетней красоты.

Чем подкормить цветок лобелия: удобрение

Для лобелии лучше выбирать удобрения, содержащие большое количество азота (стимулирование роста зеленой массы), фосфора (обильное цветение) и калия (повышение устойчивости в борьбе со стрессом, укрепление стеблей).

Специалисты советуют отдавать предпочтение комплексным удобрениям, специально разработанным для цветущих растений. Так вы будете уверены, что лобелия получит все необходимые полезные вещества в оптимальном соотношении.

Также можно выбирать органические минеральные удобрения, компост, перегной. Они постепенно высвобождают полезные вещества, обеспечивая тем самым устойчивый и стабильный рост.

Что любит цветок лобелия

Чем подкормить цветок лобелия / Фото: Unsplash

Чтобы получить пышное цветение, необходимо также знать, как именно подкармливать лобелию:

Периодичность – специалисты советуют вносить удобрение раз в 10-14 дней в течение периода активного роста и цветения. Мульчирование – благодаря мульчированию почвы вокруг растения сохранится достаточное количество влаги, сдержится рост сорняков. Способ внесения – лобелию нужно подливать только под корень и избегать попадания на листья или цветы.

Последнее правило очень важно, поскольку удобрение может вызвать сильные ожоги и повреждения, которые приведут к тому, что цветок погибнет. После подкормки дополнительно растение нужно подлить водой. Делать это следует аккуратно, чтобы остатки удобрения не попали на стебли.

Важно избегать переливания, что приводит к гниению корневой системы.

Для обильного и частого цветения лобелия рекомендуется подрезать. Делать это следует регулярно. Помните, что это растение любит солнце, поэтому высаживать его следует на хорошо освещенном месте.

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