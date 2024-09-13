Лонг боб — трендовая стрижка на средние волосы, омолаживает и подходит практически всем женщинам

Стрижка, которая омолаживает, подходит почти всем женщинам
Как выглядит стрижка лонг-боб
Стрижку лонг-боб или удлиненный боб можно узнать по асимметричному срезу, хотя одинаковая длина по всему периметру тоже встречается, открытой шее и удлиненным прядям у лица.
От классического боба стрижка лонг-боб отличается более длинной длиной волос и, как правило, визуально более густой версии. Поэтому здесь можно маневрировать – кроме вытянутой укладки, возможны кудри, локоны, а также хвост или пучок.
Плюсы стрижки лонг-боб
Популярность стрижки лонг-боб обусловлена универсальностью стрижки, неприхотливостью в укладке. Лонг-боб подходит практически всем, имеет отличный вид независимо от формы лица и типа волос.
Кому подходит лонг-боб
Удлиненный боб подходит разным девушкам и женщинам. Даже, если у вас тонкие волосы, которым не хватает объема, можно укоротить пряди на макушке. Если волосы вьются, укладка может и не понадобиться. Очень красиво смотрится лонг-боб на прямых волосах.
Стрижку лонг-боб можно адаптировать к разным формам лица – ее носят с боковым или прямым пробором, косой или прямой челкой. Обладательницам овальной формы лицу подойдет лонг-боб с ровным срезом с пробором посередине, ассиметричный вариант подойдет тем, кто хочет визуально вытянуть овал лица. Им же рекомендуют дополнить стрижку прямой удлиненной челкой. А тем, у кого вытянутое лицо, наоборот, подойдет укороченная челка.
Градированный лонг-боб
Когда нужно основной объем волос сконцентрировать на макушке прибегают к такой технике как градуированный лонг-боб.
Удлиненный боб набок
Такой вариант подойдет для обладательниц квадратной формы лица. Лоб можно частично прикрыть боковой челкой, кончики слегка подкрутить внутрь к лицу.