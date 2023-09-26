Лоскуты жира сами отпадут: как легко удалить жирый налет на кухне с фасадов и других поверхностей

Как и чем легко отмыть жирный налет на кухонных поверхностях и мебели: народные методы, которые отлично работают.

Липкий жирный налет – это проблема, с которой сталкиваются все хозяйки домов и квартир. Он скапливается на плитах, столешницах, вытяжках, мебели и других поверхностях. Но не стоит беспокоиться, поскольку есть множество народных средств, которые легко справятся с жиром. И не нужно покупать в магазине дорогостоящие химические средства, которые не всегда могут справиться с этой проблемой на отлично. А вот бабушкины методы, проверенные годами, показали свою эффективность в борьбе с жирным налетом на кухонных поверхностях.

Как легко удалить жир на кухне:

Содовая паста. Самый простой и самый бюджетный способ, чтобы отмыть жир на кухонных поверхностях – это приготовить содовую пасту. Необходимо взять 3-4 ст. ложки соды и смешать с двумя столовыми ложками воды. Получившуюся смесь необходимо нанести на загрязненную поверхность и оставить на 40 минут. После чего жир можно легко вытереть губкой.

Самый простой и самый бюджетный способ, чтобы отмыть жир на кухонных поверхностях – это приготовить содовую пасту. Необходимо взять 3-4 ст. ложки соды и смешать с двумя столовыми ложками воды. Получившуюся смесь необходимо нанести на загрязненную поверхность и оставить на 40 минут. После чего жир можно легко вытереть губкой. Уксус или водка. Если кухонные поверхности очень грязные, и сода не справляется с жиром, на помощь придут эти жидкости. Поскольку уксус и водка способны расщеплять жиры. Надо просто протереть грязные поверхности достаточно увлажненной губкой или использовать емкость с пульверизатором. А через 20 минут жир сам начнет стекать с поверхностей, стоит лишь вытереть досуха чистой тряпкой.

Если кухонные поверхности очень грязные, и сода не справляется с жиром, на помощь придут эти жидкости. Поскольку уксус и водка способны расщеплять жиры. Надо просто протереть грязные поверхности достаточно увлажненной губкой или использовать емкость с пульверизатором. А через 20 минут жир сам начнет стекать с поверхностей, стоит лишь вытереть досуха чистой тряпкой. Изопропиловый спирт. Вдруг у вас в доме есть этот спирт, он также поможет легко справиться с жиром, поскольку любой спирт растворяет жиры. Нужно нанести его на жирную поверхность на 10 минут, затем тщательно вытереть чистой тряпкой.

Как отмыть кухню от липкого налета и жира

Здесь будут уместны способы, которые проверены в эффективном действии годами. Такими средствами пользовались еще наши бабушки и мамы, когда химическая промышленность не могла обрадовать эффективными моющими жидкостями.

Уксус, водка и дегтярное (хозяйственное) мыло. Для приготовления смеси из таких ингредиентов следует взять в равных пропорциях уксус, водку и натертое дегтярное или хозяйственное мыло. Все ингредиенты должны быть поровну. Следует подождать, пока мыло полностью не растворится в жидкости. Затем следует нанести пасту на грязную поверхность на 40 минут, после чего вытереть досуха.

Для приготовления смеси из таких ингредиентов следует взять в равных пропорциях уксус, водку и натертое дегтярное или хозяйственное мыло. Все ингредиенты должны быть поровну. Следует подождать, пока мыло полностью не растворится в жидкости. Затем следует нанести пасту на грязную поверхность на 40 минут, после чего вытереть досуха. Белье очень хорошо справляется с жирным налетом на кухонных поверхностях. Это средство нужно развести в воде, если поверхность очень грязная, ее нужно вытереть сначала не разбавленным бельем, а затем промыть чистой водой. Следует помнить, что при использовании химических моющих средств нужно одевать перчатки. Еще перед тем, как наносить белье на кухонную поверхность, необходимо проверить на маленьком участке, не повредит ли жидкость мебель на кухне. После работы с бельем поверхности следует тщательно вымыть водой и высушить.

очень хорошо справляется с жирным налетом на кухонных поверхностях. Это средство нужно развести в воде, если поверхность очень грязная, ее нужно вытереть сначала не разбавленным бельем, а затем промыть чистой водой. Следует помнить, что при использовании химических моющих средств нужно одевать перчатки. Еще перед тем, как наносить белье на кухонную поверхность, необходимо проверить на маленьком участке, не повредит ли жидкость мебель на кухне. После работы с бельем поверхности следует тщательно вымыть водой и высушить. Кофейная гуща. Стереть липкий жирный налет поможет кофейная гуща, но ее можно использовать только на темных матовых поверхностях. Гущу нужно нанести на влажную тряпку и круговыми движениями потереть кухонные грязные поверхности. Затем обработанные поверхности следует тщательно вытереть влажной губкой.

Как отмыть засохший жир на кухне

Когда загрязнения на кухонных поверхностях очень стары и запущены, справиться с ними будет не просто, но возможно. Здесь пригодится лимонный раствор, для этого потребуется:

1 литр воды;

1 пачка лимонной кислоты;

100 мл обычного моющего средства.

Все ингредиенты нужно смешать в воде, дождаться, пока растворится лимонная кислота. Тогда нанести полученную смесь на грязную поверхность и подождать около 40 минут. Чтобы усилить эффект моющего средства, можно намочить в растворе кусок ненужной ткани и положить на грязную поверхность, которую вы хотите отмыть. Этим лайфгаком поделились работники клининговой компании, которые рекомендуют не оттирать загрязнение, а растворить его. С чем отлично справляется уксусная или лимонная кислота.

Как отмыть фасады мебели на кухне

Наверняка каждая хозяйка на кухне перепробовала массу средств, чтобы мыть кухонные шкафы. Но далеко не все химические средства блестяще справляются с этой задачей.

Дело в том, когда вы выбираете чистящее или моющее средств поверхностей на кухне, обязательно нужно учитывать несколько нюансов.

Материал, из которого изготовлена кухонная мебель. Поскольку натуральное дерево, пленка и шпон чистятся по-разному, поэтому для каждой поверхности нужно свое средство. Нельзя использовать металлическую губку для мытья мебели, покрытой пленкой, поскольку повредится поверхность. Мебель, покрытая шпоном, ни в коем случае нельзя очень мочить. Поскольку поверхность может раздуться и отклеиться. Не следует использовать средства, содержащие хлор на окрашенных поверхностях. Да, они растворяют жир, но вместе с тем растворяют и краску, которой была окрашена мебель. Не следует забывать, что химические средства могут быть слишком агрессивны, если вы неверно подберете реактив, то можете испортить внешний вид мебели. Поэтому лучше использовать все же проверенные народные методы.

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