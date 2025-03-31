Лоток стиральной машины будет, как новый: как быстро избавиться от известкового налета и плесени

Как почистить лоток стиральной машинки / © Фото из открытых источников

Реклама

Стиральная машинка нуждается в бережном уходе и своевременной профилактике для эффективной работы. Накопление остатков порошка, постоянная влажность и микроклимат создают благоприятные условия для развития плесени внутри прибора. К тому же, жесткая вода оставляет на внутренних компонентах прибора известковый налет, в частности это касается и лотка. И с этими проблемами не всегда могут справиться химические моющие средства. Однако опытные хозяйки изобрели простой способ, который поможет быстро отчистить лоток и вернуть ему первоначальный вид.

Как быстро почистить лоток стиральной машинки от плесени и известкового налета

Для качественной санитарной обработки лотка требуется минимальный набор натуральных составляющих — лимон, вода и белый уксус. Эти ингредиенты обладают мощным антибактериальным и очищающим эффектом. Сначала нужно приготовить раствор для чистки лотка стиральной машинки. Возьмите 200 граммов воды, выжатый сок из одного лимона и полстакана уксуса. Все тщательно перемешайте, чтобы образовалась однородная жидкость. Выньте лоток из стиральной машинки, положите его в емкость, можно взять миску или кастрюлю. Равномерно распределите приготовленный раствор по всем отсекам, обеспечив полное покрытие поверхностей. Подержите лоток в растворе 10-20 минут, чтобы средство отработало. По истечении времени тщательно очистите поверхность губкой или щеткой, чтобы удалить все остатки загрязнений. После механической чистки хорошо промойте лоток проточной водой. Такую процедуру следует проводить раз в два месяца. Натуральные компоненты этого средства не только очищают поверхность, но и нейтрализуют неприятные запахи и восстановят первоначальный вид лотка вашей стиральной машинки.