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Лоток стиральной машины будет, как новый: как быстро избавиться от известкового налета и плесени
Этот метод поможет быстро очистить лоток вашей помощницы от плесени, известковых отложений, устаревших загрязнений и вернет ему первозданный вид.
Стиральная машинка нуждается в бережном уходе и своевременной профилактике для эффективной работы. Накопление остатков порошка, постоянная влажность и микроклимат создают благоприятные условия для развития плесени внутри прибора. К тому же, жесткая вода оставляет на внутренних компонентах прибора известковый налет, в частности это касается и лотка. И с этими проблемами не всегда могут справиться химические моющие средства. Однако опытные хозяйки изобрели простой способ, который поможет быстро отчистить лоток и вернуть ему первоначальный вид.
Как быстро почистить лоток стиральной машинки от плесени и известкового налета
Для качественной санитарной обработки лотка требуется минимальный набор натуральных составляющих — лимон, вода и белый уксус. Эти ингредиенты обладают мощным антибактериальным и очищающим эффектом.
Сначала нужно приготовить раствор для чистки лотка стиральной машинки. Возьмите 200 граммов воды, выжатый сок из одного лимона и полстакана уксуса. Все тщательно перемешайте, чтобы образовалась однородная жидкость.
Выньте лоток из стиральной машинки, положите его в емкость, можно взять миску или кастрюлю. Равномерно распределите приготовленный раствор по всем отсекам, обеспечив полное покрытие поверхностей.
Подержите лоток в растворе 10-20 минут, чтобы средство отработало. По истечении времени тщательно очистите поверхность губкой или щеткой, чтобы удалить все остатки загрязнений.
После механической чистки хорошо промойте лоток проточной водой. Такую процедуру следует проводить раз в два месяца. Натуральные компоненты этого средства не только очищают поверхность, но и нейтрализуют неприятные запахи и восстановят первоначальный вид лотка вашей стиральной машинки.