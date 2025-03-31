ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
526
Время на прочтение
2 мин

Лоток стиральной машины будет, как новый: как быстро избавиться от известкового налета и плесени

Этот метод поможет быстро очистить лоток вашей помощницы от плесени, известковых отложений, устаревших загрязнений и вернет ему первозданный вид.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как почистить лоток стиральной машинки

Как почистить лоток стиральной машинки / © Фото из открытых источников

Стиральная машинка нуждается в бережном уходе и своевременной профилактике для эффективной работы. Накопление остатков порошка, постоянная влажность и микроклимат создают благоприятные условия для развития плесени внутри прибора. К тому же, жесткая вода оставляет на внутренних компонентах прибора известковый налет, в частности это касается и лотка. И с этими проблемами не всегда могут справиться химические моющие средства. Однако опытные хозяйки изобрели простой способ, который поможет быстро отчистить лоток и вернуть ему первоначальный вид.

Как быстро почистить лоток стиральной машинки от плесени и известкового налета

  1. Для качественной санитарной обработки лотка требуется минимальный набор натуральных составляющих — лимон, вода и белый уксус. Эти ингредиенты обладают мощным антибактериальным и очищающим эффектом.

  2. Сначала нужно приготовить раствор для чистки лотка стиральной машинки. Возьмите 200 граммов воды, выжатый сок из одного лимона и полстакана уксуса. Все тщательно перемешайте, чтобы образовалась однородная жидкость.

  3. Выньте лоток из стиральной машинки, положите его в емкость, можно взять миску или кастрюлю. Равномерно распределите приготовленный раствор по всем отсекам, обеспечив полное покрытие поверхностей.

  4. Подержите лоток в растворе 10-20 минут, чтобы средство отработало. По истечении времени тщательно очистите поверхность губкой или щеткой, чтобы удалить все остатки загрязнений.

  5. После механической чистки хорошо промойте лоток проточной водой. Такую процедуру следует проводить раз в два месяца. Натуральные компоненты этого средства не только очищают поверхность, но и нейтрализуют неприятные запахи и восстановят первоначальный вид лотка вашей стиральной машинки.

Дата публикации
Количество просмотров
526
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie