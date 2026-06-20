Как очистить куртку от пятен / © pexels.com

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Один из самых эффективных и одновременно доступных методов — использование обычного картофельного крахмала. Этот простой продукт помогает удалить жирные пятна, засаленные участки и освежить верхнюю одежду без полной стирки.

Такой лайфхак особенно актуален для пуховиков и курток, которые не рекомендуется часто стирать в воде из-за риска потери формы и теплоизоляционных свойств.

Почему крахмал эффективен для чистки курток

Картофельный крахмал обладает естественными абсорбирующими свойствами. Он буквально «вытаскивает» жир и грязь из ткани, не повреждая волокна.

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Основные преимущества метода:

не требует воды и стиральных средств;

не портит структуру ткани;

подходит для деликатных материалов;

быстро устраняет свежие и устаревшие пятна;

безопасен для пуха и наполнителя.

Как почистить куртку крахмалом: пошаговая инструкция

Чтобы получить наилучший результат, следуйте простому алгоритму:

Разложите куртку на ровной поверхности и осмотрите загрязненные участки. Обильно посыпьте сухой крахмал на жирные или засаленные места — обычно это воротник, манжеты и карманы. Оставьте на 20-40 минут. За это время крахмал впитает грязь и жир. Аккуратно стряхните остатки или удалите их мягкой щеткой.

Для сильных загрязнений процедуру можно повторить 1-2 раза.

Дополнительные советы для лучшего результата

Для старых пятен можно оставить крахмал на ночь. Используйте мягкую щетку, чтобы не повредить ткань. Не увлажняйте крахмал — метод работает именно в сухом виде. После очищения проветрите куртку на свежем воздухе.

Для каких курток подходит этот метод

Этот лайфхак лучше всего работает для:

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пуховиков;

синтетических курток;

демисезонных пальто;

текстильных моделей без сложных мембранных покрытий

Не рекомендуется применять без теста на небольшом участке для очень щекотливых или водонепроницаемых мембранных тканей.

FAQ

Можно ли почистить пуховик крахмалом без стирки?

Так, крахмал эффективно впитывает жир и грязь с поверхности пуховика, позволяя освежить его без полной стирки.

Как убрать засаленные пятна на куртке без химчистки?

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Самый простой способ — нанести сухой крахмал на проблемные участки, оставить на 20–40 минут и затем аккуратно удалить щеткой или встряхнуть.

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