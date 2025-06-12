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Ложка на 10 литров воды— и крыжовника некуда будет девать: ягоды вырастут крупными и сладкими
Крыжовник — неприхотливая культура и при надлежащем уходе ежегодно будет дарить щедрый урожай сочных ягод. Поскольку этот куст много лет растет на одном месте, почва под ним постепенно истощается. Поэтому, чтобы не допустить снижения урожайности, летом крыжовник нужно подкармливать правильными удобрениями и регулярно поливать.
Какие удобрения лучшие для подкормки крыжовника летом
Сульфат калия. В июне, когда на кусте формируется завязь, крыжовник особенно нуждается в калии. Этот элемент отвечает за размер и вкус ягод. Чтобы подкормить кусты, нужно развести столовую ложку сульфата калия в 10 литрах теплой воды. Под каждый куст нужно выливать по ведру такого удобрения. Проводить подкормку необходимо после дождя, чтобы избежать ожогов корней.
Регулярный полив. Летом кусты крыжовника нуждаются в регулярном поливе, особенно в период наливания ягод. Поливать крыжовник необходимо раз в неделю, по 5-6 ведер под каждый куст. Лучше это делать утром или вечером, чтобы вода лучше впитывалась. При жаре частоту поливов можно немного увеличить.
Чем еще можно подкармливать крыжовник летом: народные методы, проверенные временем
Настой древесной золы. Эта органика содержит калий, кальций и микроэлементы, стимулирующие обильное плодоношение. Чтобы приготовить подкормку, надо залить стакан золы 10 литрами горячей воды. Дайте настояться раствору 24 часа. Поливать стоит под корень по ведру удобрения на каждый куст.
Зеленое удобрение (травяной настой). Такую подкормку можно делать из крапивы, подорожника или одуванчика. Эти растения содержат кучу полезных микроэлементов, которые отлично подпитывают почву. Для приготовления удобрения измельчите траву, заполните треть ведра, залейте водой и оставьте настаиваться в течение 5 дней. Затем процедите настой и разведите водой в пропорции 1:10. Поливать кусты такой подкормкой надо один раз в 10 дней.
Коровяк или птичий помет. Эти органические удобрения содержат азот, фосфор и калий в естественном виде, поэтому будут стимулировать развитие кустов и формирование крупных сладких ягод. Коровяк надо разводить водой в пропорции 1:10, а помет — 1:20 и поливать кусты под корень вечером или в пасмурную погоду.
Опытные огородники рекомендуют после каждой подкормки мульчировать землю вокруг крыжовника — это поможет удержать влагу, приглушить сорняки и сохранить плодородие почвы.