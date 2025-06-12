Ложка на 10 литров воды— и крыжовника некуда будет девать: ягоды вырастут крупными и сладкими

Регулярный полив. Летом кусты крыжовника нуждаются в регулярном поливе, особенно в период наливания ягод. Поливать крыжовник необходимо раз в неделю, по 5-6 ведер под каждый куст. Лучше это делать утром или вечером, чтобы вода лучше впитывалась. При жаре частоту поливов можно немного увеличить.

Сульфат калия. В июне, когда на кусте формируется завязь, крыжовник особенно нуждается в калии. Этот элемент отвечает за размер и вкус ягод. Чтобы подкормить кусты, нужно развести столовую ложку сульфата калия в 10 литрах теплой воды. Под каждый куст нужно выливать по ведру такого удобрения. Проводить подкормку необходимо после дождя, чтобы избежать ожогов корней.

Настой древесной золы. Эта органика содержит калий, кальций и микроэлементы, стимулирующие обильное плодоношение. Чтобы приготовить подкормку, надо залить стакан золы 10 литрами горячей воды. Дайте настояться раствору 24 часа. Поливать стоит под корень по ведру удобрения на каждый куст.

Зеленое удобрение (травяной настой). Такую подкормку можно делать из крапивы, подорожника или одуванчика. Эти растения содержат кучу полезных микроэлементов, которые отлично подпитывают почву. Для приготовления удобрения измельчите траву, заполните треть ведра, залейте водой и оставьте настаиваться в течение 5 дней. Затем процедите настой и разведите водой в пропорции 1:10. Поливать кусты такой подкормкой надо один раз в 10 дней.