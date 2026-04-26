ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
15
Время на прочтение
2 мин

Ложка на ведро воды — и морковь вырастет большой, ровной, сладкой и сочной: секреты подкормки

Большая и сладкая морковь — это результат правильного ухода. Домашние подкормки помогают улучшить рост, форму и вкус корнеплодов.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Какие лучшие домашние удобрения для моркови

© www.freepik.com/free-photo

Морковь — одна из самых популярных огородных культур, но получить действительно ровные, сладкие и крупные корнеплоды удается не всем. Часто морковь вырастает мелкой, кривой или с трещинами. Причина обычно не в сорте, а в недостатке правильного питания на ключевых этапах роста. Есть простые домашние методы, которые помогают значительно улучшить качество урожая без дорогих удобрений, достаточно правильно приготовить растворы и вовремя их внести.

Чем подкормить морковь, чтобы выросла большой и сочной

  • Дрожжевая подкормка для роста корнеплодов. Дрожжи стимулируют развитие корневой системы и улучшают усвоение питательных веществ из почвы. После такой подкормки морковь лучше растет в длину и формирует ровные корнеплоды без деформаций. Для приготовления берут 1 столовую ложку сухих дрожжей, растворяют в ведре теплой воды и добавляют немного сахара для активации. Смесь оставляют на несколько часов, после чего используют для полива между рядами.

  • Древесная зола для сладости и формы. Зола — один из лучших природных источников калия, отвечающий за вкус и плотность моркови. Благодаря этой подкормке корнеплоды становятся более сладкими и более ровными. Для приготовления раствора достаточно размешать один стакан древесной золы в ведре воды, настоять сутки и поливать грядки под корень.

  • Настой луковой шелухи для укрепления и защиты. Луковая шелуха не только питает, но и помогает защитить морковь от вредителей и грибковых заболеваний. Оно улучшает общее состояние почвы и стимулирует равномерное развитие корнеплодов. Чтобы получить настой, горсть шелухи заливают горячей водой и оставляют на 2-3 дня. Затем полученную жидкость разводят и используют для полива грядок.

  • Молочный раствор для сладости. Молоко и сыворотка помогают улучшить микрофлору почвы и влияют на вкусовые качества моркови. После регулярного применения корнеплоды становятся более сочными и сладкими. Для подкормки один литр молочного продукта смешивают с несколькими литрами воды и поливают растения раз в 14 дней.

Комментарии (0)
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
15
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie