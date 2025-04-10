Чем подкормить морковь, чтобы была большой и ровной / © Freepik

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Морковь — это один из самых популярных и вкусных овощей, поэтому ее высевает на своем огороде каждый украинский хозяин. Но бывает так, что она вырастает маленькой и неровной, может быть сухой и не слишком сладкой. Чтобы такой неприятности не произошло с вашей морковью и вы смогли собрать богатый урожай, ее нужно подпитать вот этим удобрением.

Какое удобрение нужно моркови, чтобы она выросла большой, ровной и чрезвычайно сладкой

Как пишет ресурс «Добрые Новости», морковь нужно подкормить нитроаммофоской. Такое комплексное удобрение содержащит в своем составе азот, калий и фосфор. Эти минералы крайне необходимы для овощной культуры в период роста и формирования корнеплодов.

Опытные огородники рекомендуют внимательно следить за дозировкой, чтобы не переборщить. Для подкормки грядки хватит раствора из одной столовой ложки и ведра воды. Больше вносить удобрения нельзя, потому что это плохо скажется на плодородии почвы.

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Азот будет способствовать нарастанию зеленой массы, но это никак не повлияет на формирование корнеплода. Он только активирует развитие культуры.

Фосфор будет способствовать формированию корнеплода, помогать расти моркови ровной и гладкой.

Калий — это микроэлемент, отвечающий за вкус и сочность овоща. Если культура будет получать достаточное количество калия, вырастет сладкой и сочной и будет иметь насыщенный оранжевый цвет.

Как правильно подкармливать морковь нитроаммофоской

Опытные хозяева рекомендуют поливать морковь поближе к междурядьям, немного отступив от основания зеленой массы. Нельзя удобрять грядку, когда на улице жарко. Лучше делать полив вечером, чтобы влага не испарялась, а попадала прямо в корень.

Делать подкормку нитроаммофоской надо не чаще, чем один раз в две недели. Этого будет достаточно, чтобы морковь напиталась необходимыми веществами и не начала наращивать зеленую массу.