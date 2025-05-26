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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
313
Время на прочтение
1 мин

Лучшая подкормка для клубники во время цветения: соберете очень большой урожай

Начинающие в выращивании клубники часто сталкиваются с типичными ошибками. Чтобы весной обеспечить мощный старт для будущего обильного урожая, важно своевременно организовать обильную поливку и внести питательные вещества.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Чем лучше подкармливать клубнику во время цветения

Чем лучше подкармливать клубнику во время цветения / © unsplash.com

Именно в период бутонизации и цветения клубника активно впитывает из почвы множество питательных веществ. Чтобы растения плодоносили дольше, а ягоды произрастали крупными и сладкими, нужно регулярно обогащать землю необходимыми элементами.

В первую очередь клубника нуждается в калии — он отвечает за размер и сладость ягод. Важную роль играют микроэлементы: бор, магний и кальций, которые способствуют качественному цветению и повышают устойчивость растений к неблагоприятным условиям.

Для подкормки в этот ключевой период лучше всего использовать специальную питательную смесь. На 10 литров воды понадобится 1 столовая ложка сульфата калия и 1 чайная ложка борного порошка — борный порошок следует предварительно растворить в горячей воде, после чего добавить в ведро. Третьим компонентом является просеянная зола — 4 столовые ложки.

Перед внесением смесь нужно тщательно перемешать и сразу использовать, под каждый кустик выливая по 1 литру раствора.

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Дата публикации
Количество просмотров
313
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