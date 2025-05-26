Лучшая подкормка для клубники во время цветения: соберете очень большой урожай

Чем лучше подкармливать клубнику во время цветения / © unsplash.com

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Именно в период бутонизации и цветения клубника активно впитывает из почвы множество питательных веществ. Чтобы растения плодоносили дольше, а ягоды произрастали крупными и сладкими, нужно регулярно обогащать землю необходимыми элементами.

В первую очередь клубника нуждается в калии — он отвечает за размер и сладость ягод. Важную роль играют микроэлементы: бор, магний и кальций, которые способствуют качественному цветению и повышают устойчивость растений к неблагоприятным условиям.

Для подкормки в этот ключевой период лучше всего использовать специальную питательную смесь. На 10 литров воды понадобится 1 столовая ложка сульфата калия и 1 чайная ложка борного порошка — борный порошок следует предварительно растворить в горячей воде, после чего добавить в ведро. Третьим компонентом является просеянная зола — 4 столовые ложки.

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Перед внесением смесь нужно тщательно перемешать и сразу использовать, под каждый кустик выливая по 1 литру раствора.