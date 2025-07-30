Какая лучшая подкормка для огурцов, если они увядают и не хотят расти / © Unsplash

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В этом случае наилучшим решением ситуации станут натуральные удобрения, которые помогут обеспечить растение необходимыми минералами и витаминами. Некоторые овощеводы рекомендуют поливать огурцы молоком. Хотя это и эффективное средство, но достаточно расточительное.

Существует гораздо дешевле, но не менее эффективное удобрение, содержащее всего лишь два ингредиента: дрожжи и скорлупу яиц. С таким удобрением огурцы начнут быстро расти.

Следует отметить, что обильное плодоношение огурцов зависит именно от правильной подкормки. Дрожжи помогут культуре быстрее расти, стимулировав все процессы внутри ее клеток. Также этот продукт помогает укрепить корневую систему, защищает от большинства болезней. Яичная скорлупа, в свою очередь, снижает кислотность почвы. В ней дополнительно содержатся кальций, цинк, железо, сера, кремний и фтор.

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Как приготовить удобрение из яичной скорлупы и дрожжей? Всё просто. Сначала скорлупу яиц нужно растолочь в ступке и залить кипятком. Эту смесь оставляют настаиваться на одну неделю. После этого жидкость сцеживают через сито, добавляют воду, предварительно смешивают с дрожжами в пропорции 1:1.

Очень важно перед каждым использованием смесь дополнительно разбавлять водой (1:5). Поливать таким удобрением нужно почву вокруг каждого кустика огурца раз в неделю. Уже после нескольких приложений вы заметите положительный результат.

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