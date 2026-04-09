- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 95
- Время на прочтение
- 2 мин
Лучшая поза для сна начинается с дыхания — ученые раскрыли ее влияние на здоровье
Эксперты объяснили, как выбрать правильную позу для сна в зависимости от здоровья и дыхательных особенностей организма.
Поза во время сна может оказывать существенное влияние на его качество. Ученые сообщили, какая позиция является лучшей с точки зрения науки.
Об этом говорится в материале Popular Science.
Чтобы разобраться, лучше ли спать на спине, боке или в другой позе, Popular Science обратился к доктору Джону Сайто, представителю Американской академии медицины сна. И, как оказалось, однозначного ответа не существует.
Лучшая поза для сна начинается с дыхания
«У каждого есть свое представление о правильной позе для сна — на левом боку, на правом, на спине, на животе или даже в необычном положении. Но все зависит от конкретной ситуации», — объясняет Сайто.
Например, если человек лежит на спине и имеет правильно подобранную подушку, поддерживающую позвоночник и шею в нейтральном положении, это способствует свободному дыханию и не блокирует дыхательные пути. В таком случае вне считается полезным.
В то же время для людей из апноэ сна ситуация другая. Это состояние, когда во время сна дыхание периодически останавливается из-за расслабления мышц горла и частичного перекрытия дыхательных путей. В таких случаях сон на спине может усугублять состояние.
«Если язык во время сна на спине смещается обратно в горло — это уже проблема», — отмечает врач.
Отдельно специалисты напоминают, что для новорожденных рекомендована именно поза на спине, поскольку это снижает риск синдрома внезапной детской смерти (SIDS).
Исследователи доказали, что именно так называемое «дополнительное изменение» в быту, а не офисная работа является главным врагом женского сна.