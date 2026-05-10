- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 646
- Время на прочтение
- 2 мин
Лучшая прическа для женщин за 50, омолаживающая на десяток лет: советы звездных стилистов
Многие женщины годами не меняют прическу, хотя волосы и черты лица с возрастом меняются. Именно поэтому старая форма стрижки может начать прибавлять несколько лет. Обновленная современная прическа способна буквально изменить внешность и вернуть уверенность в себе.
После 50 лет правильно подобранная прическа может полностью изменить внешность женщины. Удачный вариант способен не только освежить образ, но и зрительно убрать несколько лет, сделать черты лица более изящными и придать волосам объем. Именно поэтому стилисты знаменитостей советуют в зрелом возрасте особенно внимательно относиться к выбору стрижки. Некоторые прически уже давно считаются настоящим омолаживающим инструментом, ведь они подходят почти всем женщинам и легко укладываются даже без профессионального ухода.
Какая стрижка считается лучшей после 50 лет
Стилисты называют главным фаворитом для женщин зрелого возраста удлиненное многослойное каре с объемом на макушке. Именно эта прическа в последние годы стала настоящим трендом среди голливудских знаменитостей.
Она прекрасно освежает лицо, придает волосам густоты и делает образ более современным и легким.
Главный секрет этой стрижки — мягкие слои и естественный объем. С возрастом волосы часто становятся тоньше и теряют привлекательность, а многослойная форма помогает визуально сделать их гуще. Кроме того, такая прическа смягчает контуры лица и отвлекает внимание от возрастных изменений кожи.
Какая длина стрижки считается идеальной
Звездные стилисты советуют выбирать длину до плеч или чуть ниже подбородка. Именно такая форма лучше всего держит объем и одновременно выглядит элегантно.
Слишком длинные волосы после 50 лет часто визуально тянут лицо вниз и подчеркивают усталость.
Челка — главный секрет более молодого внешнего вида
Легкая удлиненная челка или челка-шторка помогают скрыть морщины на лбу и делают взгляд более открытым.
Стилисты отмечают, что именно мягкая челка часто становится той деталью, которая визуально омолаживает женщину на несколько лет.
Какие еще прически будут модными в 2026 году
Кроме многослойного каре, популярными остаются:
удлиненный боб с текстурированными прядями;
стрижка «итальянка» с объемной верхушкой;
мягкий каскад;
французское каре;
стремянка по всей длине.
Все эти варианты помогают волосам выглядеть более живыми и подвижными.