Лучшая прическа для женщин за 50, омолаживающая на десяток лет: советы звездных стилистов

Какие модные стрижки 2026 для женщин за 50 / © Mixnews

После 50 лет правильно подобранная прическа может полностью изменить внешность женщины. Удачный вариант способен не только освежить образ, но и зрительно убрать несколько лет, сделать черты лица более изящными и придать волосам объем. Именно поэтому стилисты знаменитостей советуют в зрелом возрасте особенно внимательно относиться к выбору стрижки. Некоторые прически уже давно считаются настоящим омолаживающим инструментом, ведь они подходят почти всем женщинам и легко укладываются даже без профессионального ухода.

Какая стрижка считается лучшей после 50 лет

Стилисты называют главным фаворитом для женщин зрелого возраста удлиненное многослойное каре с объемом на макушке. Именно эта прическа в последние годы стала настоящим трендом среди голливудских знаменитостей.

Она прекрасно освежает лицо, придает волосам густоты и делает образ более современным и легким.

Главный секрет этой стрижки — мягкие слои и естественный объем. С возрастом волосы часто становятся тоньше и теряют привлекательность, а многослойная форма помогает визуально сделать их гуще. Кроме того, такая прическа смягчает контуры лица и отвлекает внимание от возрастных изменений кожи.

Какая длина стрижки считается идеальной

Звездные стилисты советуют выбирать длину до плеч или чуть ниже подбородка. Именно такая форма лучше всего держит объем и одновременно выглядит элегантно.

Слишком длинные волосы после 50 лет часто визуально тянут лицо вниз и подчеркивают усталость.

Челка — главный секрет более молодого внешнего вида

Легкая удлиненная челка или челка-шторка помогают скрыть морщины на лбу и делают взгляд более открытым.

Стилисты отмечают, что именно мягкая челка часто становится той деталью, которая визуально омолаживает женщину на несколько лет.

Какие еще прически будут модными в 2026 году

Кроме многослойного каре, популярными остаются:

удлиненный боб с текстурированными прядями;

стрижка «итальянка» с объемной верхушкой;

мягкий каскад;

французское каре;

стремянка по всей длине.

Все эти варианты помогают волосам выглядеть более живыми и подвижными.

