Как избавиться от муравьев и тли на яблоне / © Фото из открытых источников

Чернобривцы считаются защитным щитом для сада и огорода, но есть еще один, не менее эффективный природный «защитник», о котором мало кто знает. Это мята болотная, еще ее называют блошиной мятой. Она действует как природный репеллент и отпугивает кучу вредителей — муравьев, комаров, мух и даже блох. Особенно она эффективна против муравьев, которые не переносят ее аромата.

Начните с рассады. Семена блошиной мяты лучше высевать в конце марта или начале апреля. Для этого подойдет легкая, питательная почва. Обязательно обеспечьте достаточно света и не допускайте пересыхания грунта. Так вы получите крепкие кустики для посадки в открытый грунт.

Сажайте вокруг плодовых деревьев. Когда пройдет угроза заморозков, мяту надо высадить под яблони, груши и другие деревья. Достаточно посадить по три кустика вокруг каждого дерева, оставляя между ними расстояние в 50 сантиметров. Мята быстро разрастается, создавая естественный «щит» от насекомых.

Минимум ухода — максимум пользы. Это растение любит влагу, поэтому необходимо следить, чтобы почва не пересыхала. Однако в остальном мята болотная почти не нуждается в уходе, достаточно периодически удалять сорняки и разрыхлять землю вокруг кустов.

Защитный аромат и натуральное оружие. Секрет эффективности растения — в мощном аромате, который дезориентирует муравьев и мешает им «пасти» тлю. К тому же, некоторые соединения в листьях мяты способны уничтожать саму тлю. Это делает растение не просто отпугивателем, но и естественным инсектицидом.