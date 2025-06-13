ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
373
Время на прочтение
2 мин

Лучше чернобривцев: посадите под яблони — муравьи с тлей исчезнут из сада, как и не было

Муравьи и тля образуют разрушительный тандем для плодовых деревьев. В результате их деятельности деревья слабеют, могут сохнуть и дают плохой урожай.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как избавиться от муравьев и тли на яблоне

Как избавиться от муравьев и тли на яблоне / © Фото из открытых источников

Чернобривцы считаются защитным щитом для сада и огорода, но есть еще один, не менее эффективный природный «защитник», о котором мало кто знает. Это мята болотная, еще ее называют блошиной мятой. Она действует как природный репеллент и отпугивает кучу вредителей — муравьев, комаров, мух и даже блох. Особенно она эффективна против муравьев, которые не переносят ее аромата.

Как использовать мятую болотную, чтобы защитить яблони от муравьев и тли

  1. Начните с рассады. Семена блошиной мяты лучше высевать в конце марта или начале апреля. Для этого подойдет легкая, питательная почва. Обязательно обеспечьте достаточно света и не допускайте пересыхания грунта. Так вы получите крепкие кустики для посадки в открытый грунт.

  2. Сажайте вокруг плодовых деревьев. Когда пройдет угроза заморозков, мяту надо высадить под яблони, груши и другие деревья. Достаточно посадить по три кустика вокруг каждого дерева, оставляя между ними расстояние в 50 сантиметров. Мята быстро разрастается, создавая естественный «щит» от насекомых.

  3. Минимум ухода — максимум пользы. Это растение любит влагу, поэтому необходимо следить, чтобы почва не пересыхала. Однако в остальном мята болотная почти не нуждается в уходе, достаточно периодически удалять сорняки и разрыхлять землю вокруг кустов.

  4. Защитный аромат и натуральное оружие. Секрет эффективности растения — в мощном аромате, который дезориентирует муравьев и мешает им «пасти» тлю. К тому же, некоторые соединения в листьях мяты способны уничтожать саму тлю. Это делает растение не просто отпугивателем, но и естественным инсектицидом.

  5. Альтернатива химии. В отличие от агрессивных препаратов, болотная мята полностью безопасна для людей, домашних животных и полезных насекомых. Высадив лишь несколько кустов этого невзрачного, но чрезвычайно эффективного растения, вы сохраните свой сад здоровым и защитите урожай без химии и лишних хлопот.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
373
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie