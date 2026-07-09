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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
180
Время на прочтение
2 мин

Лучше магазинного: три проверенных рецепта домашнего кваса

Домашний квас — один из лучших напитков. Существует немало рецептов — от классического хлебного до фруктовых и ягодных вариантов.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Квас.

Квас.

В летнюю жару квас остается одним из лучших напитков для утоления жажды. Освежающий, ароматный и натуральный, он прекрасно смакует. Приготовить домашний квас совсем не сложно — достаточно нескольких простых ингредиентов и немного времени.

ТСН.ua подготовил три проверенных рецепта домашнего кваса, которые легко приготовить.

Хлебный квас

Ингредиенты:

  • 3 л воды

  • 180-240 г высушенного ржаного или черного хлеба

  • 150 г сахара

  • 9 г сухих дрожжей

  • 10–15 изюма

Приготовление:

  1. Хлеб нарезать кусочками и подсушить в духовке до румяной корочки. Залейте сухарики крутым кипятком и оставьте настаиваться до охлаждения.

  2. Процедите настойку, добавьте сахар и перемешайте, чтобы он полностью растворился. Всыпьте сухие дрожжи.

  3. Оставьте при комнатной температуре на 8–12 часов. После этого разлейте квас в бутылки, добавьте по несколько изюма, а затем поставьте в холодильник еще на 12–24 часа.

Квас из кофе

Ингредиенты:

  • 3 л воды

  • 1 ч. л растворимого кофе

  • 1 ч. л сухих дрожжей

  • 1 ч. л лимонной кислоты

  • 10 изюма

  • 250 г сахара

Приготовление

  1. Вскипятите воду, а затем оставьте, чтобы немного остыла. К теплой воде добавьте растворимый кофе, сухие дрожжи, лимонную кислоту и изюм. Перемешайте, чтобы сухие ингредиенты растворились.

  2. Оставьте касс в теплом месте на 3–4 часа, чтобы появились первые признаки брожения. После этого поставьте в холодильник на несколько часов, а лучше — на всю ночь.

Лимонный квас

Ингредиенты:

  • 3 л воды

  • 2 лимона

  • 180–200 г сахара

  • 4 г сухих дрожжей

Приготовление:

  1. Лимоны облейте кипятком и нарежьте кусочками. В кастрюлю добавьте сахар и 500 мл воды, доведите до кипения и варите около 20 минут. Затем процедите сироп.

  2. Сироп смешайте с оставшейся водой. Ее следует предварительно вскипятить и охладить. Когда напиток охладится до комнатной температуры, добавьте сухие дрожжи и хорошо перемешайте.

  3. Оставьте квас бродить в теплом месте на 2–3 часа. После этого разлейте в бутылки, заполняя их примерно на ¾ объема и плотно закройте. Через 2 часа. положите в холодильник, чтобы остановить процесс брожения.

Напомним, мы писали о том, как приготовить газированный напиток — квас из бузины.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
180
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