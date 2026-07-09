Лучше магазинного: три проверенных рецепта домашнего кваса

Квас.

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В летнюю жару квас остается одним из лучших напитков для утоления жажды. Освежающий, ароматный и натуральный, он прекрасно смакует. Приготовить домашний квас совсем не сложно — достаточно нескольких простых ингредиентов и немного времени.

ТСН.ua подготовил три проверенных рецепта домашнего кваса, которые легко приготовить.

Хлебный квас

Ингредиенты:

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3 л воды

180-240 г высушенного ржаного или черного хлеба

150 г сахара

9 г сухих дрожжей

10–15 изюма

Приготовление:

Хлеб нарезать кусочками и подсушить в духовке до румяной корочки. Залейте сухарики крутым кипятком и оставьте настаиваться до охлаждения. Процедите настойку, добавьте сахар и перемешайте, чтобы он полностью растворился. Всыпьте сухие дрожжи. Оставьте при комнатной температуре на 8–12 часов. После этого разлейте квас в бутылки, добавьте по несколько изюма, а затем поставьте в холодильник еще на 12–24 часа.

Квас из кофе

Ингредиенты:

3 л воды

1 ч. л растворимого кофе

1 ч. л сухих дрожжей

1 ч. л лимонной кислоты

10 изюма

250 г сахара

Приготовление

Вскипятите воду, а затем оставьте, чтобы немного остыла. К теплой воде добавьте растворимый кофе, сухие дрожжи, лимонную кислоту и изюм. Перемешайте, чтобы сухие ингредиенты растворились. Оставьте касс в теплом месте на 3–4 часа, чтобы появились первые признаки брожения. После этого поставьте в холодильник на несколько часов, а лучше — на всю ночь.

Лимонный квас

Ингредиенты:

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3 л воды

2 лимона

180–200 г сахара

4 г сухих дрожжей

Приготовление:

Лимоны облейте кипятком и нарежьте кусочками. В кастрюлю добавьте сахар и 500 мл воды, доведите до кипения и варите около 20 минут. Затем процедите сироп. Сироп смешайте с оставшейся водой. Ее следует предварительно вскипятить и охладить. Когда напиток охладится до комнатной температуры, добавьте сухие дрожжи и хорошо перемешайте. Оставьте квас бродить в теплом месте на 2–3 часа. После этого разлейте в бутылки, заполняя их примерно на ¾ объема и плотно закройте. Через 2 часа. положите в холодильник, чтобы остановить процесс брожения.

Напомним, мы писали о том, как приготовить газированный напиток — квас из бузины.

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