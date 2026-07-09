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Лучше магазинного: три проверенных рецепта домашнего кваса
Домашний квас — один из лучших напитков. Существует немало рецептов — от классического хлебного до фруктовых и ягодных вариантов.
В летнюю жару квас остается одним из лучших напитков для утоления жажды. Освежающий, ароматный и натуральный, он прекрасно смакует. Приготовить домашний квас совсем не сложно — достаточно нескольких простых ингредиентов и немного времени.
ТСН.ua подготовил три проверенных рецепта домашнего кваса, которые легко приготовить.
Хлебный квас
Ингредиенты:
3 л воды
180-240 г высушенного ржаного или черного хлеба
150 г сахара
9 г сухих дрожжей
10–15 изюма
Приготовление:
Хлеб нарезать кусочками и подсушить в духовке до румяной корочки. Залейте сухарики крутым кипятком и оставьте настаиваться до охлаждения.
Процедите настойку, добавьте сахар и перемешайте, чтобы он полностью растворился. Всыпьте сухие дрожжи.
Оставьте при комнатной температуре на 8–12 часов. После этого разлейте квас в бутылки, добавьте по несколько изюма, а затем поставьте в холодильник еще на 12–24 часа.
Квас из кофе
Ингредиенты:
3 л воды
1 ч. л растворимого кофе
1 ч. л сухих дрожжей
1 ч. л лимонной кислоты
10 изюма
250 г сахара
Приготовление
Вскипятите воду, а затем оставьте, чтобы немного остыла. К теплой воде добавьте растворимый кофе, сухие дрожжи, лимонную кислоту и изюм. Перемешайте, чтобы сухие ингредиенты растворились.
Оставьте касс в теплом месте на 3–4 часа, чтобы появились первые признаки брожения. После этого поставьте в холодильник на несколько часов, а лучше — на всю ночь.
Лимонный квас
Ингредиенты:
3 л воды
2 лимона
180–200 г сахара
4 г сухих дрожжей
Приготовление:
Лимоны облейте кипятком и нарежьте кусочками. В кастрюлю добавьте сахар и 500 мл воды, доведите до кипения и варите около 20 минут. Затем процедите сироп.
Сироп смешайте с оставшейся водой. Ее следует предварительно вскипятить и охладить. Когда напиток охладится до комнатной температуры, добавьте сухие дрожжи и хорошо перемешайте.
Оставьте квас бродить в теплом месте на 2–3 часа. После этого разлейте в бутылки, заполняя их примерно на ¾ объема и плотно закройте. Через 2 часа. положите в холодильник, чтобы остановить процесс брожения.
Напомним, мы писали о том, как приготовить газированный напиток — квас из бузины.