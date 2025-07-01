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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
1501
Время на прочтение
1 мин

Лучше не держать там, где живут домашние любимцы: какой цветок смертельно опасен для кошек

Ветеринарная медсестра рассказала, какой цветок смертельно опасен для кошек.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Какой цветок самый токсичный для кошек

Какой цветок самый токсичный для кошек / © Pixabay

В своем TikTok Ив Мурхауз опубликовала видео, в котором поделилась, с какой проблемой чаще всего сталкивается во время своих дежурств. Она считает, что ее можно избежать, если владельцы кошек будут знать больше о здоровье своих любимцев.

В видео женщина обратила внимание на один цветок, часто держащийся дома в букетах. Речь идет о лилии. Ее категорически нельзя ставить в доме, если у вас есть кошка, ведь растение очень токсично.

Самое плохое, что лилия в доме может даже привести к роковым последствиям. Ив призывает владельцев домашних кошек немедленно обратиться к ветеринару, если животное контактировало с этим цветком. А, увидев на меху пыльцу, сразу смойте ее.

Опасен не только сам цветок, но и даже вода, в которой он стоит. Ветеринары подчеркивают, что лилии могут вызвать почечную недостаточность у часто заканчивающихся летально кошек.

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Дата публикации
Количество просмотров
1501
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