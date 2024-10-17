Лучшее народное средство от улиток, которое поможет избавиться от вредителей

В течение многих лет в Украине борются с испанской улиткой. Улитки уничтожают около 150 видов и разновидностей культурных растений, даже бархатцы они едят, которые не трогают другие вредители. Больше всего испанская улитка любит виноград, клубнику капусту, перец, картофель, морковь, свеклу. Как отмечают специалисты, они едят даже мертвых животных и особей своего вида.

Днем улитки прячутся в почве, иногда даже на глубине до 1 м, где подъедают корни. С наступлением темноты вылезают на поверхность в поисках свежей пищи. Для размножения любят повышенную влажность и высокую температуру. Яйца откладывают осенью, пряча их в трещины или влажные укрытия. Новое поколение появляется в мае. Сорняки, частые поливы, большое количество оставленных на поле растительных остатков способствуют размножению вредителя.

Октябрь, еще сохраняющееся тепло, стало влажно, и улитки начали жрать многолетники и другую зелень, оставшуюся на огороде.

Хосты, поеденные улитками/ фото https://www.facebook.com/groups/368642197924845

Как бороться с улитками: эффективное, не дорогое средство

Эффективным и безопасным средством является улицид. Средство экологично, но дорого, а для уничтожения улиток его нужно много.

Опытные огородники предлагают более дешевое, действенное средство.

Чтобы избавиться от улиток нужно взять 300 г мелкой кукурузной крупы, остатки от утреннего кофе – 100 г (кофейную гущу перед этим подсушить), пакетик сухой молотой горчицы – 100 г и 20 г самого улицида.

Тщательно перемешать, с вечера разбрасывать в местах скопления улиток. После такой обработки утром найдено невероятное количество обезвреженных вредителей. Если делать так постоянно, можно избавиться от вредителей.

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