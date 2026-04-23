Лучшее время для интима: врач рассказал о роли гормонов

Гормональный баланс и сон / © Credits

Привычка большинства пар заниматься сексом поздним вечером может быть не лучшим выбором для организма.

Об этом заявил клинический психолог и эксперт по сну доктор Майкл Брюс, объяснив, что время интимной близости напрямую влияет на гормональный баланс.

По его словам, чаще всего пары выбирают для интима период между 22:30 и 23:30 перед сном. Однако именно в это время гормональный фон не способствует качественному сексу.

«Для полноценной близости важно, чтобы уровень таких гормонов как тестостерон, эстроген, прогестерон, адреналин и кортизол был повышен, а мелатонин — низким», — пояснил Брюс.

Мелатонин — это гормон, регулирующий цикл сна. Вечером его уровень естественно растет, сигнализируя организму о необходимости отдыха. В то же время, другие гормоны, важные для сексуальной активности, снижаются.

Поэтому поздний вечер, по словам врача, является не лучшим временем для интима.

В то же время эксперт советует обратить внимание на утренние часы. Именно в этот период организм находится в более благоприятном гормональном состоянии.

В частности, у мужчин с утра естественно повышается уровень тестостерона, что часто сопровождается эрекцией. Это, по словам Брюса, является сигналом от организма, именно это время подходит для интимной близости.

Исследования также показывают, что утренний секс может улучшить эмоциональную связь между партнерами и оказывать положительное влияние на качество интимной жизни.

Впрочем, врач шутя советует перед этим не забывать о базовой гигиене — например, почистить зубы.

Если вы часто просыпаетесь среди ночи — что это значит на самом деле

Кроме этого, Брюс дал рекомендации по ночным пробуждениям. Если человек просыпается ночью с ощущением потребности сходить в туалет, следует сначала изменить позу и подождать около 20-30 секунд. Иногда это помогает снизить давление на мочевой пузырь.

Также он советует избегать яркого света ночью, ведь это может подавлять выработку мелатонина и затруднять повторное засыпание.

Эксперты отмечают, что правильный режим сна и учет биологических ритмов могут положительно влиять не только на качество отдыха, но и на интимную жизнь.