Лучшее время для полива растений в жару назвали эксперты — и это не утро

Полив в жару

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Когда наступает летняя жара, правильный полив является вопросом выживания для растений в саду. Обычно мы пытаемся справиться с этой работой еще в начале дня, однако эксперты предупреждают, что в жаркие дни утренний полив часто оказывается бесполезным или даже вредит, из-за чего растения начинают увядать.

Здесь все зависит от удачно подобранного времени. Главная задача — успеть напоить корни до того, как жаркое солнце полностью высушит землю и вода просто испарится. Кроме того, правильный график избавляет растения от температурного шока и не позволяет развиваться опасным грибковым болезням.

Когда лучше поливать растения в жару

По словам экспертов профильных компаний оптимальным временем для полива растений в открытом грунте является вторая половина дня и ранний вечер — в промежутке между 16:00 и 18:00. В этот период солнце уже теряет свою палящую силу, но в воздухе все еще сохраняется приятное дневное тепло.

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Когда стоит сильная жара, земля пересыхает катастрофически быстро. Если отложить полив на следующее утро, обезвоженные за день растения вынуждены будут страдать всю ночь, что часто приводит к необратимым повреждениям тканей, после которых культуры уже не могут полностью восстановиться. Полив в ранние вечерние часы позволяет быстро спасти увядающие побеги. Растения имеют достаточно времени, чтобы спокойно поглощать влагу всю ночь, когда испарение минимальное.

Как правильно поливать растения

Опытные садоводы отмечают, что вечернее увлажнение требует особой осторожности. Бесконтрольный полив может принести больше вреда, чем пользы, если не соблюдать два ключевых правила.

Поливать только под корень

Если щедро залить растение сверху по листьям, капли не успеют высохнуть до наступления темноты. Влажность, которая остается на зеленой массе на всю ночь — это безупречная среда для вспышки грибковых болезней, гнили и пятнистости. Поэтому эксперты советуют направлять струю воды исключительно в прикорневую зону, оставляя стебли и листья сухими.

Не поливайте газон вместе с огородными грядками

Правило вечернего полива отлично работает для цветов, кустарников и овощных культур, но имеет исключение, когда речь идет о травяном покрытии. Садоводы предостерегают от запуска газонных разбрызгивателей поздно вечером. Трава, которая остается мокрой на ночь, моментально поражается болезнями.

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Для газона как раз идеально подходит утреннее время (около 6:00 утра) — трава успеет взять влагу, а ее избыток быстро испарится с первыми лучами солнца, не создавая угрозы для дернины.

Как понять, сколько воды нужно растениям

Слепо заливать садик каждый день по графику не стоит. Объем необходимой воды всегда индивидуален и зависит от нескольких факторов:

Сорт и происхождение растения — некоторые культуры имеют глубокие корни и легко переносят засуху, другие нуждаются в постоянном увлажнении верхнего слоя;

Тип почвы — песчаные грунты пропускают воду мгновенно и требуют более частого полива, тогда как глинистые хорошо держат влагу, и их легко переувлажнить;

Погодные условия — весной и в начале лета растениям обычно достаточно естественных дождей. Дополнительный интенсивный полив становится жизненно необходим именно во время длительных засушливых периодов и летних волн жары.

Регулярно проверяйте состояние земли на глубине нескольких сантиметров. Если почва сухая — не ждите утра, а устройте растениям умеренный и точный прикорневой полив между четырьмя и шестью часами вечера. Это сохранит ваш сад зеленым и здоровым без лишних усилий.

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