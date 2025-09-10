Лучшее время для работы на огороде: эти восемь культур эксперты советуют посеять в сентябре 2025 года

Что посадить в сентябре 2025 года / © Фото из открытых источников

Откройте для себя, какие культуры следует высадить осенью в огороде, саду или на клумбе, чтобы уже в следующем году получить обильный и полезный урожай.

Озимый лук и чеснок

В конце сентября наступает оптимальное время для высадки озимых овощей. Ранняя посадка нежелательна, чтобы растения не начали прорастать до наступления холодов. В южных регионах процесс можно продолжать до ноября, главное — выбирать сорта, специально предназначенные для осенней высадки.

Петрушка

Сеют озимую петрушку с конца сентября до начала октября. Она отлично выдерживает зимние морозы, но всходит медленнее, чем весенняя, поэтому семена следует высевать поплотнее. Для надежной сохранности грядки рекомендуется накрыть пленкой на зимний период.

Редис

Редис отличается неприхотливостью и быстрым созреванием. Посеяв его в сентябре, можно получить урожай уже через три недели. Осенняя высадка имеет дополнительное преимущество — растение почти не беспокоят вредители.

Клубника

Осенняя высадка саженцев клубники обеспечивает лучшую приживаемость по сравнению с весенней. Первые ягоды можно будет отведать уже следующим летом. Оптимальное время для посадки — до середины октября, за примерно месяц до сильных морозов.

Салаты и зелень

Сентябрь — прекрасное время для выращивания быстрорастущей зелени. Результат не заставит себя ждать: рукола, кресс-салат, шпинат и горчица хорошо переносят прохладу и дают свежий урожай уже через 2–3 недели.

Многолетние цветы и розы

Сентябрь — прекрасное время для высадки как многолетних цветов, так и роз. На клумбах хорошо приживаются нарциссы, тюльпаны, астры, пионы, клематисы и флоксы. Перед этим почву следует тщательно разрыхлить и подкормить.

Розы высаживают со второй половины сентября до середины октября. Чтобы кусты успешно пережили зиму, их окучивают, мульчируют и укрывают пленкой или агроволокном.

Малина

Осенняя высадка малины обеспечивает первый урожай уже в следующем году. Используют корневые черенки взрослых кустов, а участок перед посадкой тщательно удобряют перегноем и обильно поливают. Для надежной сохранности растений в течение зимы грядку следует укрыть.