Лучшее время для удобрения фруктовых деревьев

Забота о плодовых деревьях нуждается в глубоком понимании их потребностей в питательных веществах. Поэтому успешные садоводы всегда очень внимательно выбирают удобрения для деревьев из фруктово-ягодного сада.

Снабжение удобрений имеет важное значение в процессе роста плодовых деревьев

Снабжение удобрений имеет важное значение в процессе роста плодовых деревьев / © Pixabay

Правильная подкормка фруктовых деревьев помогает получить большие плоды и более обильный урожай. Если обеспечить деревья питательными веществами в течение вегетационного периода, они не только лучше плодоносят, но и становятся более устойчивыми к вредителям и болезням.

Об этом пишет marthastewart.com.

Удобряйте фруктовые деревья весной или в начале лета. Это время позволяет деревьям поглощать питательные вещества, которые могут использовать для нового роста и производства плодов. Хотя весеннее удобрение идеально подходит, осенью можно применять гранулированное удобрение с медленным высвобождением.

Чем удобрять

Компост, богатый органическими веществами, является эффективным удобрением для фруктовых деревьев. Он обеспечивает медленное высвобождение необходимых питательных веществ, улучшает качество почвы и удерживает влагу. Кроме того, рыбная мука и ламинария являются отличными органическими удобрениями для фруктовых деревьев. Они обеспечивают широкий спектр питательных веществ, обогащают почву азотом, фосфором и калием, а также усиливают микробную активность.

Раньше мы писали о том, когда следует прекратить полив фруктовых деревьев, чтобы предотвратить долгосрочный ущерб.

