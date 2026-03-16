Лучшее время для удобрения фруктовых деревьев

Правильная подкормка фруктовых деревьев помогает получить большие плоды и более обильный урожай. Если обеспечить деревья питательными веществами в течение вегетационного периода, они не только лучше плодоносят, но и становятся более устойчивыми к вредителям и болезням.

Удобряйте фруктовые деревья весной или в начале лета. Это время позволяет деревьям поглощать питательные вещества, которые могут использовать для нового роста и производства плодов. Хотя весеннее удобрение идеально подходит, осенью можно применять гранулированное удобрение с медленным высвобождением.

Чем удобрять

Компост, богатый органическими веществами, является эффективным удобрением для фруктовых деревьев. Он обеспечивает медленное высвобождение необходимых питательных веществ, улучшает качество почвы и удерживает влагу. Кроме того, рыбная мука и ламинария являются отличными органическими удобрениями для фруктовых деревьев. Они обеспечивают широкий спектр питательных веществ, обогащают почву азотом, фосфором и калием, а также усиливают микробную активность.

