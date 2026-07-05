В каких областях Украины самая плодородная земля / © www.freepik.com/free-photo

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Качество почвы оказывает непосредственное влияние на урожайность, экономическую эффективность аграрного производства и продовольственную безопасность страны. Последние исследования украинских специалистов свидетельствуют о том, что состояние земель в разных регионах существенно отличается. Одни области сохраняют высокий уровень природного плодородия, в то время как другие постепенно теряют свои продуктивные свойства из-за истощения, недостаточного внесения удобрений и интенсивного использования сельскохозяйственных угодий.

Где в Украине самая плодородная почва

По результатам комплексного анализа, проведенного специалистами Института охраны грунтов, самые высокие показатели качества земель зафиксированы только в двух областях Украины — Кировоградской и Харьковской.

Харьковщина демонстрирует один из лучших показателей содержания гумуса, который составляет около 4,3%. Именно гумус является главным источником плодородия, поскольку обеспечивает растения питательными веществами, улучшает структуру почвы и способствует накоплению влаги.

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Вместе с тем, даже в наиболее плодородных регионах наблюдается постепенное снижение запасов фосфора и калия — важных элементов питания, без которых сложно получать стабильно высокие урожаи.

Какие области имеют самое низкое качество грунтов

Самая сложная ситуация наблюдается в Сумской, Волынской и Житомирской областях.

Для Волыни и Житомирской области характерны полесские почвы, которые от природы имеют повышенную кислотность и сравнительно небольшой запас гумуса. В среднем его содержание здесь составляет лишь около 2,4%, что существенно уступает плодородным черноземам Украины.

Особое внимание специалисты обращают на Сумскую область. Еще несколько десятилетий назад ее земли считались одними из самых продуктивных, однако интенсивное использование без достаточного восстановления питательных веществ привело к постепенному истощению. Именно этот регион показал наибольшее ухудшение качества почвенного покрова по сравнению с предыдущими исследованиями.

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Большинство регионов находятся на среднем уровне

Подавляющая часть территории Украины имеет почву среднего качества. В то же время даже среди них существуют значительные отличия.

В Винницкой, Черниговской и Закарпатской областях распространены преимущественно кислые почвы, требующие проведения известкования и других агрохимических мероприятий.

В Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях преобладают щелочные почвы. Для них необходимо использовать другие технологии удобрения и поддержания оптимального баланса питательных веществ.

Запасы питательных элементов постепенно сокращаются

Одной из самых серьезных проблем украинских земель есть постепенное истощение запасов макроэлементов.

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Исследования показывают значительную разницу в обеспечении почв фосфором между областями. Если в отдельных регионах его содержание сравнительно низкое, то в других показатели почти втрое выше. Однако общая тенденция остается отрицательной — концентрация фосфора и калия в пахотных землях постепенно уменьшается.

Причинами этого является продолжительное использование земель без полноценного возврата питательных веществ, сокращение внесения органических удобрений и недостаточная компенсация выносимых урожаем элементов питания.

Дефицит гумуса становится все более ощутимым

Особую обеспокоенность вызывает уменьшение запасов гумуса.

Наибольшие его потери зафиксированы в Одесской, Черкасской и Запорожской областях. Ежегодно почва этих регионов теряет сотни килограммов органического вещества на каждом гектаре.

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Основными причинами такого процесса являются:

недостаточное внесение органических удобрений;

уменьшение использования навоза и компостов;

дефицит растительных остатков, возвращаемых в почву;

интенсивная обработка земель;

несоблюдение полноценного севооборота.

Как следствие, ухудшается структура почвы, снижается его способность удерживать воду, активизируются эрозионные процессы и падает природное плодородие.

Почему органические удобрения остаются критически важными

По мнению специалистов, восстановление запасов гумуса должно стать одним из главных направлений развития современного земледелия.

Органические удобрения не только пополняют почву питательными веществами, но и улучшают его физические и биологические свойства. Для этого могут использоваться навоз, компост, сидеральные культуры, размельченные растительные остатки и торф.

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Регулярное внесение органики способствует:

накоплению гумуса;

улучшению структуры почвы;

повышению влагоемкости;

развитию полезной почвенной микрофлоры;

росту урожайности культур;

уменьшению риска деградации земель.

Что необходимо для сохранения плодородия украинских земель

Специалисты отмечают, что стабильно высокие урожаи невозможны без системного подхода к управлению грунтовыми ресурсами. Прежде всего, необходимо увеличивать внесение органических удобрений, контролировать кислотность, регулярно проводить агрохимическое обследование полей, соблюдать научно обоснованные севообороты и компенсировать вынос питательных веществ сбалансированным удобрением.

Сохранение плодородия украинских земель является стратегической задачей аграрного сектора. От этого зависит не только урожайность отдельных хозяйств, но конкурентоспособность украинского сельского хозяйства, экспортный потенциал страны и продовольственная безопасность в долгосрочной перспективе.

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