Лучшие дни для сбора грибов в июне 2026 года: благоприятный календарь тихой охоты в Украине

Календарь грибника на июнь 2026 года / © Pixabay

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Опытные грибники знают: успех похода зависит не только от погоды, но и правильно выбранного времени. В июне 2026 года особое внимание следует обратить на фазы Луны, ведь именно они часто определяют активность грибницы.

Почему июнь важен для грибников

Первый летний месяц в народе называют периодом «колосовиков». Это связано с тем, что появление первых грибов совпадает с колосением зерновых культур.

В настоящее время в лесах чаще всего можно найти:

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белые грибы (боровики);

лисички;

маслята;

подберезовики и подосиновики.

Больше грибов появляется в смешанных и хвойных лесах, особенно после дождей и влажных ночей.

Месячные фазы и влияние на грибной сезон

Грибники традиционно ориентируются на лунный цикл, ведь он влияет на влажность почвы и скорость роста грибов.

Убывающая Луна — грибы растут медленнее, но становятся плотнее и менее червивыми. Молодой человек — период минимальной активности в лесу, когда рост грибов почти останавливается. Растущая Луна — самый активный период формирования новых грибов. Полнолуние — высокая влажность и массовое появление грибов, но они быстро переспевают.

Календарь грибника на июнь 2026 года

1–6 июня

Благоприятный старт луны. Грибы появляются стабильно, имеют плотную структуру и хорошо подходят для заготовки. Это хорошее время для сбора лисичек и первых белых грибов.

7–13 июня

Период относительной стабильности. Урожайность несколько снижается, но грибы еще обнаруживаются во влажных и затененных участках леса — возле мха, ручьев и корней деревьев.

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14–16 июня (молодой человек 15 числа)

Менее продуктивны дни месяца. Рост грибов почти прекращается, поэтому это время лучше использовать для переработки предварительного уборки или отдыха.

17–23 июня

Начало активного роста. После теплых дождей в лесах быстро появляются подберезовики и подосиновики. Это период, когда грибница восстанавливает свою силу.

24–28 июня

Пик грибного сезона. При благоприятной погоде возможны массовые выходы белых грибов и других ценных видов. Лес в это время особенно щедр.

29–30 июня (полная)

Высокая концентрация грибов в лесу. В то же время они более водянистые и скоропортящиеся, поэтому собирать их нужно утром и быстро обрабатывать.

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Полезные советы для грибников

Чтобы «тихая охота» была удачной, стоит учесть несколько простых правил:

отправляйтесь в лес после дождей и теплой ночи;

выбирайте утренние часы сбора;

не собирайте грибы у дорог или промышленных зон;

используйте корзину, а не пакет, чтобы грибы не портились;

срезайте гриб аккуратно, чтобы не повредить грибницу.

FAQ

Действительно ли фазы Луны влияют на грибы?

Да, многие грибники замечают зависимость между лунными фазами и активностью грибницы. Однако решающим фактором остается погода: влажная и тепло.

Когда лучше идти за белыми грибами в июне?

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Наиболее благоприятный период — вторая половина месяца, особенно с 17 по 28 июня, если есть теплые дожди.

Безопасно ли собирать грибы в любой день?

Да, но важно учитывать погодные условия и состояние леса. В период новолуния грибов обычно меньше, но они не исчезают полностью.

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