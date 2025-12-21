Лучшие духи для мужчин зиму: подборка топовых ароматов

Мужские духи. / © Pixabay

Зима требует глубоких, теплых и интенсивных ароматов, которые могут пробиться сквозь холод и создать впечатляющее впечатление. В отличие от летних ароматов – зимние склоняются к пряным, древесным, амбровым и сладким композициям, излучающим уверенность, изысканность и тепло.

ТСН.ua подготовил для вас подборку духов, которые дополнят любой зимний образ, от экспертов портала Chez Pierre.

Dolce & Gabbana The One

The One – теплый, пряный и элегантный аромат сочетает в себе табак, амбру и кардамон. Это сочетание создает изысканный зимний парфюм для мужчин, который идеален для романтических вечеров и праздничных посиделок.

Основные ноты: табак, амбра, кедр, гррейпфрут, кориандр, базилик, кардамон, имбирь.

Tom Ford Oud Wood

Oud Wood – изысканный унисекс-аромат, сочетающий в себе сливочную ваниль и теплые специи. Это делает его хорошим зимним ароматом как для вечера с любимым, так и для официального мероприятия.

Основные ноты: бобы тонкая, амбра, ваниль, кардамон, китайский перец, уд, сандаловое дерево, ветивер.

Kilian Black Phantom

Black Phantom – это насыщенный, гурманский парфюм, сочетающий темный шоколад, ром и кофе. Эти ноты делают его лучшим ароматом для мужчин, которые любят смелые ароматы.

Основные ноты: темный шоколад, кофе, ром, карамель, миндаль, сандаловое дерево, ветивер.

Paco Rabanne 1 Million

1 Million – элегантный, сладкий, пряный, зимний парфюм для долгих зимних ночей и вечеринок. Аромат очень смел и идеален для тех, кто хочет выделиться.

Основные ноты: корица, роза, пряные ноты, кожа, амбра, грейпфрут, мята, красный мандарин.

Santal 33, Le Labo

Santal 33 – это древесный, кожаный и кремовый сандаловый аромат с нотками дымных специй. Это делает его современной зимней классикой.

Основные ноты : кардамон, ирис, фиалка, сандал, кожа, амбра, кедр.

Напомним, мы делились подборкой женских духов, которые идеально подойдут на зиму. Зимние ароматы созданы для того, чтобы оставлять яркий шлейф, который не теряется на прохладном воздухе.