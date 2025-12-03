Лучшие комнатные растения, цветущие зимой (фото)

Комнатные растения, цветущие зимой

Реклама

Яркие цветы в доме зимой не только радуют глаз, но и могут существенно улучшить микроклимат помещения. Они добавляют краски к зимнему интерьеру благодаря своим цветам и листьям, создают уют, очищают воздух, обогащают его кислородом, поддерживают оптимальную влажность.

Особенно эффектно в зимний период выглядят тропические растения, которые, в отличие от большинства «зеленых обитателей» дома, не впадают в покой, а наоборот — начинают активно расти и цвести. Причина этого кроется в естественных циклах, для многих видов, таких как пуансетия или шлюмбергер, сокращение светового дня становится сигналом для закладки цветочных почек. Осень и зима в Украине создают идеальные условия для их цветения. В то же время этим растениям не нужна жара — наоборот, они чувствуют себя комфортнее в прохладном микроклимате, что часто становится вызовом для цветоводов. Поэтому энтузиасты устраивают зимние мини-сады на балконах или лоджиях, где можно создать для них идеальные условия.

Эксперты рассказали, на какие комнатные растения следует обратить внимание для создания зимнего уюта.

Реклама

Комнатные растения, цветущие в зимнее время

Азалия

Азалия, комнатный родственник садовых рододендронов, славится роскошным цветением в холодный сезон и символизирует долголетие и процветание. Для ее цветения важно обеспечить прохладный период покоя при 6-10 градусах Цельсия в октябре, рассеянный свет и повышенную влажность.

Когда появляются цветочные почки, поднимают температуру до 15–18 градусов. Важно избегать сквозняков и прямых солнечных лучей, а для полива использовать мягкую или подкисленную воду комнатной температуры.

Опрыскивать следует осторожно, избегая попадания влаги в цветы, иначе они могут загнивать. Если бутоны засыхают и опадают, это признак слишком сухого или теплого воздуха.

Продолжить цветение азалии поможет поддержание прохлады у корней — можно поставить горшок в более прохладное кашпо или добавлять кубики льда в поддон, избегая контакта с корнями.

Реклама

При 12 градусах азалия может цвести до двух месяцев, а при более высокой температуре — всего несколько недель.

Азалия

Антуриум Андре

Антуриум Андре является еще одним популярным тропическим растением с глянцевыми сердцевидными листьями и яркими прицветниками, период цветения у него длится с ноября по июль.

Для пышного цветения важны рассеянный свет, высокая влажность и тепло.

Сквозняки и резкие перепады температуры могут ослабить растение, а опрыскивать его нужно осторожно, избегая увлажнения соцветий, чтобы не появились пятна и не увяли бутоны раньше времени.

Реклама

Антуриум Андре

Каланхое Блоссфельда

Каланхоэ Блоссфельда — это компактный кустик с мясистыми листьями, зацветающий с декабря по май, а его цветки бывают разнообразных цветов: от розового до двухцветного.

Для него нужна легкая, рыхлая почва и умеренный полив только после подсыхания верхнего слоя земли. Осенью растению обеспечивают период покоя при 15 градусах, сокращают полив и световой день до 8-9 часов, можно накрывать куст тканью.

После трехнедельного периода покоя температуру повышают и продлевают световой день с помощью фитоламп, а также удобряют с калием и фосфором.

Каланхое Блоссфельда

Пуансетия

Пуансетия, или «рождественская звезда», является символом новогодних праздников с яркими напоминающими звезду прицветниками.

Реклама

Для длительного цветения ей нужна температура 17-20 градусов, интенсивное освещение в течение 8-9 часов в день и регулярный полив теплой водой два-три раза в неделю.

С ноября по март каждые две недели вносят комплексные удобрения. Важно защищать пуансетию от сквозняков и резких перепадов температуры, которые могут привести к опаданию листьев.

Пуансетия

Цикламен

Цикламен — это клубневое растение с эффектными цветами, которые могут иметь разную форму и окраску.

В комнатных условиях он цветет с октября по март. Лучше чувствует себя в прохладе при 12-18 градусах и при рассеянном свете.

Реклама

Поливать его нужно осторожно, избегая попадания воды на клубни и листья, а также поддерживать повышенную влажность воздуха. После цветения полив сокращают, чтобы растение могло перейти в состояние покоя на 8-10 недель.

Цикламен

Шлюмбергера

Шлюмбергера (известная как зигокактус, декабрист или рождественский) — это неприхотливое растение, обычно цветущее в декабре, а его цветы могут иметь разные оттенки — от розового до белого или сиреневого.

Для обильного цветения шлюмбергеру нужна прохлада и умеренный полив в период покоя, а при формировании бутонов больше света и тепла. В период цветения важно не изменять условия и защищать растение от сквозняков, чтобы оно не сбросило бутоны.

Шлюмбергера

Выбрав эти комнатные растения для обустройства зимнего мини-сада, вы сможете ежедневно наслаждаться их ярким и продолжительным цветением, что наполнит ваш дом чувством уюта и жизни. Эти цветы не только добавят красок к зимнему интерьеру, но помогут поддержать оптимальную влажность и чистоту воздуха. Таким образом, вы не только поднимете себе настроение даже в самые мрачные и короткие дни, но и создадите здоровый микроклимат в помещении.