Лучшие летние стрижки для тонких и редких волос: хорошо держат форму и объем даже в жару

Какие модные стрижки на лето 2026 / © Фото из открытых источников

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Лето часто становится настоящим испытанием для обладательниц тонких волос. Высокая влажность, жара и активное солнце могут быстро лишить прическу объема, из-за чего волосы становятся плоскими и непослушными. Именно поэтому стилисты рекомендуют выбирать стрижки и формы, которые визуально добавляют густоты и не требуют сложной ежедневной укладки. Правильно подобранная прическа способна сделать волосы более объемными даже без большого количества стайлинговых средств.

Текстурированный боб — универсальный летний вариант

Какие модные стрижки на лето 2026 / © Mixnews

Одной из самых лучших причесок для тонких волос стилисты считают текстурированный боб. Благодаря многослойной структуре волосы выглядят значительно более густыми, а сама стрижка хорошо держит форму даже в жаркие дни.

Особенно эффектно смотрится боб длиной до подбородка или чуть ниже. Легкие слои создают естественный объем у корней, а волосы остаются подвижными и легкими. Такая прическа подходит большинству типов лица и не требует длительной укладки.

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Удлиненное каре придает густоту и элегантность

Какие модные стрижки на лето 2026 / © Фото из открытых источников

Еще одним удачным решением для лета является удлиненное каре с мягкими срезами. Они создают впечатление более густых волос и помогают сохранять опрятный вид даже при высокой влажности.

Стилисты советуют избегать слишком тонкого филирования кончиков, ведь оно может визуально снизить густоту. Вместо этого ровный или слегка текстурированный срез делает волосы более объемными и ухоженными.

Пикси с объемом на макушке освежает образ

Какие модные стрижки на лето 2026 / © Фото из открытых источников

Для тех, кто не боится коротких стрижек, отличным выбором станет современная пикси. Она открывает шею, придает образу легкости и особенно хорошо подходит для летней жары.

Главный секрет этой стрижки состоит в объеме на верхней части головы. Благодаря этому волосы выглядят более густыми, а лицо визуально моложе. Кроме того, короткая длина значительно упрощает уход и позволяет быстро привести прическу в порядок.

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Легкие волны помогают создать естественный объем

Какие модные стрижки на лето 2026 / © Mixnews

Если вы не планируете изменять длину волос, стилисты советуют делать ставку на легкие волнистые укладки. Мягкие волны добавляют текстуры, благодаря чему тонкие волосы кажутся более пышными и живыми.

Особенно хорошо такой эффект работает на волосах средней длины. Для создания волн можно использовать плойку большого диаметра или заплетать волосы на ночь в свободные косы. В результате прическа будет смотреться естественно и сохранит объем в течение дня.

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