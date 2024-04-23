Лучшие мужские стрижки для квадратного лица (фото)

Квадратная форма головы имеет острые, строгие черты мужского лица. Благодаря своей универсальности, вы можете подобрать почти все мужские стрижки к такой форме головы: от самых коротких до самых объемных. К примеру, андеркат, top knot, квифф или укроп. Если вы обладатель темных волос, то сгладить острые углы вам помогут борода или щетина.

Об этом пишет MrColt, а ТСН.ua предлагает вам подробнее узнать о видах этих стрижек.

Андеркат

Андеркат. Фото: Instagram @barber_bronson

В первую очередь стрижка андеркат предполагает контраст длины волос по бокам и на макушке. Верх всегда оставляют длиннее, а бока и затылок стригут или бреют. Что касается общей длины вашей стрижки, она может изменяться от короткой до длинной, но сначала эта стрижка предполагала длину от короткой до средней.

Стрижка андеркат стала трендом не зря. Ее стильность и легкость ухода говорят сами за себя, и то же самое можно сказать о ее универсальности. Способов стрижки, ношения и укладки этой стрижки множество, поэтому она нравится мужчинам.

Top knot

Top knot. Фото: Instagram @blessedsalon.barber

В переводе на украинский top knot означает “узел наверху”. Подобная прическа первоначально появилась во времена феодальной Японии: собранные на макушке пучки носили члены самого влиятельного клана самураев.

Лучше всего она выглядит на обладателях круглой, овальной и квадратной формы лица, поскольку визуально вытягивает силуэт и делает акцент на скулах. В сочетании с бородой top knot выглядит еще более мужественно и стильно. Что касается качества волос, то лучше всего прическа смотрится на прямых и немного волнистых шевелюрах.

Top knot противопоказана мужчинам с вытянутой формой лица: пучок на макушке сильно нарушит пропорции и визуально сделает голову еще более вытянутой. Кроме того, от мужской прически топ-фитиль стоит отказаться владельцам вьющихся волос (для них существует немало других вариантов).

Квифф

Квифф. Фото: X (Twitter)

Эта популярная и классическая прическа существует уже более столетия. Но по-настоящему культовой она стала лишь с появлением рок-н-ролла, когда за одну ночь превратилась в символ подросткового мятежа. Тогда эту прическу носили самые известные bad boys.

Эта прическа всегда олицетворяла бунтарство и кричала об уверенности. Квифф набрал еще большую популярность во время британского движения Teddy Boy в 1980-х годах, когда ребята подстригали волосы в челки с отросшими бакенбардами.

Эта стрижка подходит ко всем формам лица. Ребятам/мужчинам с круглым, квадратным или овальным лицом стрижка немного удлинит лицо. Верхний объем удлинит лицо в целом и прибавит баланс.

Еще преимуществом этой стрижки есть то, что она не дискриминирует ни один тип волос. Неважно, прямые волосы или вьющиеся и густые.

Какие существуют варианты прически?

Вариантов множество в зависимости от длины, формы и текстуры. Условно можно выделить 8 видов:

Классический вариант – самая древняя и простая стрижка из этого списка, отличающаяся более постепенным переходом от боков к верхушке. Она гораздо более мягкая и менее контрастная, чем современный квифф.

Современный квифф – в его основе классическая версия с большим объемом и контрастом. Для этой стрижки характерны коротко подстриженные бока и затылок, а спереди выделяются хохолки.

Квифф Тедди Боя — самый уникальный вариант этой ретро-стрижки, поскольку у него длинный локон спереди, свисающий над лбом. Этот вариант можно увидеть у Элвиса Пресли. И это точно для тех, кто не хочет слиться с толпой. Элвис Пресли с прической квифф. Фото: Instagram @elvis

Рокабилли – этот слегка карикатурный вариант классической прически, который имеет супердлинную, суперконтрастную челку поднятую кверху. Здесь требуется сильная фиксация и много воска для стилизации. Это для настоящих поклонников рок-н-ролла.

Текстурированный квифф – менее формальный и более расслабленный вариант традиционной версии. Это вариант для тех, кто не имеет много времени на укладку. Потому что здесь чем неряшливе, тем лучше.

Разъединенный квифф — начинается с современной чубы с коротко подстриженными боками, а заканчивается четкой линией, выбритой на затылке. Это придает прическе аккуратный, модный вид со всех сторон.

Квифф с пробором — похож на предыдущий вариант, но здесь нет выбритой линии, которая разграничивает две части стрижки. Вместо этого волосы выбриваются в точке перехода.

Психоли квиф — преувеличенная версия традиционной прически с ирокезом. Здесь полностью выбривается затылок и бока до нуля. Остается только некий плавник. Эта стрижка для ценителей панка.

Укроп

Укроп. Фото: Instagram @grizzly_bc

Укроп – настоящее воплощение парикмахерского минимализма. Считается, что прежде чем прическа стала популярной во всем мире, она была доступна лишь небольшому числу людей. Ее родиной считается Французская Нормандия, где знатные молодые люди стриглись исключительно так. Во времена Первой мировой, многие парикмахеры попали в армейские ряды, поэтому многие солдаты стали обладателями стрижки укропа. По окончании войны укроп не был чем-то необычным, а потому быстро распространился на другие страны Европы и США. Сейчас эта мужская стрижка распространена и в нашей стране.

Виды стрижки укроп

Как и любая прическа имеет несколько вариаций исполнения, так и укроп не имеет единого стилистического решения. Несмотря на свою универсальность, профессиональный взгляд барбера необходим, ведь он сможет подобрать вам тот вариант, который будет подходить к типу лица и возраста, к структуре волос и индивидуальному стилю.

Гладкий. Если вы фанат классического сдержанного имиджа, то данный вид – это ваш вариант. Ровный плавно переходящий в верхушку чуб — особенность стрижки. Такой вариант идеально подойдет для ребят с прямыми волосами и квадратным лицом. Скорректировать форму лица можно с помощью асимметричной челки.

Текстурный. Такой тип стрижки называют еще и рваным, ведь филирование челки осуществляется хаотично и небрежно, что и создает эффект естественной прически. Чуб в данном случае всегда волнист и неоднороден, ведь выстригается каскадом.

Смешанный. Как легко догадаться, здесь сочетаются гладкий и рваный укроп. Рваная челка подстригается наискось, а волосы обрезают на минимальную длину. На макушке пряди выстригаются друг через друга, благодаря чему волосы похожи на уложенные перья.

French Crop. Наиболее распространенный вариант данной прически. В таком варианте наблюдается плавный переход между длинными и короткими волосами, челку состригают по краям и красиво укладывают на бок.

Crop без челки. Выглядит довольно строго и грубо из-за того, что в таком варианте отсутствует челка, то есть предел протекает четко по очертаниям лба.

Удлиненный. Длинные волосы в сочетании с бритыми висками выглядят стильно и молодежно.

Модерн-укроп. Его можно охарактеризовать как классический укроп с современным подходом. Выбритые виски, задняя часть головы в сочетании с густыми волосами на макушке создают интересный контраст, разделяя голову на пропорциональные фрагменты.

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