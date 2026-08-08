Лучшие поздравления с Днем войск связи ВСУ: слова, которые тронут каждого защитника

С днем войск связи Вооруженных сил Украины / © Pixabay

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Именно от их профессиональности зависит быстрота передачи приказов, координация подразделений и эффективность выполнения боевых задач.

День войск связи ВСУ — отличный повод поблагодарить всех связных за их ежедневную службу, мужество и преданность Украине. Если среди ваших родных, друзей или знакомых есть военный связист, не забудьте поздравить его теплыми словами.

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Красивые поздравления с Днем войск связи ВСУ в прозе

Поздравляю с Днем войск связи ВСУ! Желаю, чтобы каждое ваше решение было точным, каждый сигнал надежным, а каждый день приближал нашу общую Победу. Крепкого здоровья, несокрушимой силы духа, поддержки близких и мирного неба над Украиной!

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Поздравляю с профессиональным праздником! Пусть служба будет безопасной, связь бесперебойной, а судьба щедро вознаграждает за вашу преданность Украине. Желаю выдержки, удачи, благополучия и счастливого возвращения домой.

***

С праздником! Спасибо за вашу ответственность, профессионализм и ежедневный труд. Пусть рядом всегда будут верные друзья, крепкое здоровье не подводит, а все самые заветные мечты обязательно сбудутся.

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Приветствие в стихах

Пусть связь никогда не исчезает,

Служба будет легкой каждый день.

Украина искренне вас поздравляет,

Хранит Господь жизнь.

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Силы, мужества, терпения,

Мира, радости и тепла.

Чтобы сбылись все мечты,

Победа уже пришла!

***

Поздравляем с праздником ныне вас,

Удачи в каждый день и время.

Пусть крепнет дух и вера в сердцах,

А любовь живет во всех домах.

Да хранит Господь всегда,

Уведет тревоги и беды.

И домой каждый вернется живым,

С мирным небом, золотым счастьем.

Открытки с Днем войск связи Вооруженных сил Украины

Открытки с Днем войск связи Вооруженных сил Украины / © ТСН

Открытки с Днем войск связи Вооруженных сил Украины / © ТСН

Открытки с Днем войск связи Вооруженных сил Украины / © ТСН

Открытки с Днем войск связи Вооруженных сил Украины / © ТСН

Открытки с Днем войск связи Вооруженных сил Украины / © ТСН

Короткие приветствия своими словами

С Днем войск связи ВСУ! Спасибо за службу, мужество и несгибаемость. Крепкого здоровья и Победы!

Желаю надежной связи, мирного неба, крепких сил и счастливого возвращения домой!

Пусть каждый день дарит хорошие новости, поддержку близких и уверенность в будущем. С праздником!

Спасибо за ваш труд и защиту Украины. Пусть судьба хранит вас на каждом шагу!

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