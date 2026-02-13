- Дата публикации
Лучшие поздравления с Днем женской дружбы: в прозе, стихах и открытках
Ежегодно 13 февраля в Украине празднуют Международный день женской дружбы — идеальный момент, чтобы выразить теплые слова в честь самых родных подруг.
Мы подготовили вам идеи искренних поздравлений в нежных стихах, душевной прозе и ярких открытках, которые подарят радость и улыбку каждой девушке.
Поздравления с Международным днем женской дружбы
Дорогая подруга! Поздравляю тебя с Международным днем женской дружбы! Пусть наша дружба всегда будет крепкой, искренней и дарит светлые улыбки даже в самые пасмурные дни.
Дружба женская — это светлая нить,
Что сердца наших вместе сплетает.
Пусть будет в жизни радости немного,
И каждый день тепло нам дарит.
С праздником, моя незаменимая подруга! Спасибо за твою поддержку, тепло и понимание. Пусть в твоей жизни всегда будет место радости, гармонии и искренних моментов дружбы.
С днем дружбы женской тебя поздравляю,
Пусть сердце поет радостью.
Пусть искренность и поддержка рядом всегда,
Дарит свет в каждые дни твои.
Поздравляю с днем женской дружбы! Желаю, чтобы наша дружба росла как крепкое дерево, которое выдерживает все бури и приносит только счастье и тепло.
Подруга, ты как солнечный луч,
Что прогоняет грусть и мрак.
Пусть дружба наша сияет, как кольцо,
И придает сердцу счастье и покой.
Дорогая моя, поздравляю! Пусть этот день напоминает о том, как ценна дружба между женщинами и пусть в твоей жизни всегда будут люди, с которыми легко смеяться, плакать и мечтать вместе.
Да будет дружба, как река, безудержная,
Проходя все препятствия.
Пусть каждый миг будет светлым и близким,
И теплом душу окутывает каждый день.
С праздником женской дружбы! Желаю, чтобы наша поддержка друг другу никогда не угасала, а каждый день приносил новые общие радости, теплые разговоры и незабываемые моменты.
Женская дружба — это цветок в саду,
Расцветающий в сердце глубоко.
Пусть счастье и смех льются как воду,
И всегда будет рядом свет и покой.