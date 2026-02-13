Лучшие поздравления с Днем женской дружбы: в прозе, стихах и открытках

Международный день женской дружбы 2026 года / © pexels.com

Мы подготовили вам идеи искренних поздравлений в нежных стихах, душевной прозе и ярких открытках, которые подарят радость и улыбку каждой девушке.

Поздравления с Международным днем женской дружбы

Дорогая подруга! Поздравляю тебя с Международным днем женской дружбы! Пусть наша дружба всегда будет крепкой, искренней и дарит светлые улыбки даже в самые пасмурные дни.

Поздравление с Международным днем женской дружбы / © ТСН

Дружба женская — это светлая нить,

Что сердца наших вместе сплетает.

Пусть будет в жизни радости немного,

И каждый день тепло нам дарит.

Поздравление с Международным днем женской дружбы / © ТСН

С праздником, моя незаменимая подруга! Спасибо за твою поддержку, тепло и понимание. Пусть в твоей жизни всегда будет место радости, гармонии и искренних моментов дружбы.

Поздравление с Международным днем женской дружбы / © ТСН

С днем дружбы женской тебя поздравляю,

Пусть сердце поет радостью.

Пусть искренность и поддержка рядом всегда,

Дарит свет в каждые дни твои.

Поздравление с Международным днем женской дружбы / © ТСН

Поздравляю с днем женской дружбы! Желаю, чтобы наша дружба росла как крепкое дерево, которое выдерживает все бури и приносит только счастье и тепло.

Поздравление с Международным днем женской дружбы / © ТСН

Подруга, ты как солнечный луч,

Что прогоняет грусть и мрак.

Пусть дружба наша сияет, как кольцо,

И придает сердцу счастье и покой.

Поздравление с Международным днем женской дружбы / © ТСН

Дорогая моя, поздравляю! Пусть этот день напоминает о том, как ценна дружба между женщинами и пусть в твоей жизни всегда будут люди, с которыми легко смеяться, плакать и мечтать вместе.

Поздравление с Международным днем женской дружбы / © ТСН

Да будет дружба, как река, безудержная,

Проходя все препятствия.

Пусть каждый миг будет светлым и близким,

И теплом душу окутывает каждый день.

Поздравление с Международным днем женской дружбы / © ТСН

С праздником женской дружбы! Желаю, чтобы наша поддержка друг другу никогда не угасала, а каждый день приносил новые общие радости, теплые разговоры и незабываемые моменты.

Поздравление с Международным днем женской дружбы / © ТСН

Женская дружба — это цветок в саду,

Расцветающий в сердце глубоко.

Пусть счастье и смех льются как воду,

И всегда будет рядом свет и покой.