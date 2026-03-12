Лучшие ранние сорта картофеля, которые созревают в июне: что стоит посадить этой весной

Выращивание раннего картофеля — это особое искусство, позволяющее получить свежий урожай в то время, когда запасы прошлого года уже теряют свое качество. Главное преимущество таких сортов заключается в их способности к очень быстрому накоплению массы клубней в короткий световой день. Это позволяет растениям «убежать» от пика летнего зноя и массового распространения фитофтороза. Благодаря тонкой кожуре и высокому содержанию влаги молодой картофель ранних групп спелости имеет уникальную текстуру и нежный вкус, который так ценят потребители в начале лета.

Среди ранних сортов картофеля специалисты выделяют следующие.

Не менее интересен сорт Коломбо , который стал настоящим фаворитом благодаря своему безупречному внешнему виду. Первые кусты можно подкапывать уже на сороковой день развития растения. Картофель отличается правильной округлой формой и очень тонкой золотистой кожицей, которую можно легко очистить даже пальцем. Этот сорт ценят мягкий сливочный вкус и способность сохранять целостность во время приготовления, что делает его незаменимым для летних салатов.

Среди лидеров по скорости созревания особое место занимает голландский сорт Ривьера . Этот картофель способен сформировать товарный урожай всего через 35-40 дней после появления всходов. Благодаря столь стремительному темпу роста она успевает отдать урожай до того, как большинство садовых болезней начнет активно атаковать плантацию. Ее клубни имеют приятную кремовую мякоть, которая лучше раскрывает свои вкусовые качества во время запекания.

Для регионов со сложными погодными условиями отлично подходит сорт Импала. Это универсальный картофель, который демонстрирует стабильный результат даже в засушливые периоды, обеспечивая по 10-12 крупных клубней с каждого куста. На юге Украины ее часто используют для получения двух урожаев за один сезон, поскольку она быстро восстанавливается и хорошо сохраняет плотность мякоти в течение длительного времени.

Любителям больших плодов следует обратить внимание на немецкую селекцию под названием Беллароза. Хотя она требует немного больше времени для развития, результат поражает размерами, ведь отдельные картофелины могут весить полкилограмма и больше. Ее мякоть имеет умеренно рассыпчатую структуру, которая после варки становится нежной и слегка мучнистой. Это делает Белларозу лучшим выбором для приготовления пышного золотистого пюре или запекания большими кусками.