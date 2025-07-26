Что посадить рядом с пионами: растения-компаньоны / © Unsplash

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Лилии

Хотя эти два растения и имеют разную форму и внешний вид, они очень гармонично сочетаются между собой. Прежде всего потому, что лилии начинают цвести тогда, когда пионы уже перецвели. Поэтому клумба не будет выглядеть неряшливо. Садоводы рекомендуют высаживать лилии задней строчкой за пионами и небольшими группками, а чтобы создать интересный дизайн выбирайте цветы разных цветов.

Флоксы

Там, где растут пионы, практически всегда можно заметить флоксы. Это сочетание в садоводстве считается классическим. Высаживают их обычно на передний план. Флоксы начинают цвести позже, а значит, легко возьмут на себя декоративную функцию клумбы после того, как цветы пионов опадут.

Розы

Они начинают цвести практически сразу после пионов. Если вы хотите усадить миниатюрные сорта, тогда их лучше высаживать перед кустами пионов, тогда зелень будет создавать для них идеальный фон.

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Люпин

Эти цветы отличаются тем, что имеют множество разнообразных оттенков. Пионы с ними выглядят просто безупречно. Прекрасная комбинация получается потому, что стройные изящные люпины прекрасно сочетаются с пышными пионами.

Ирисы

Хороший вид на клумбе в сочетании с пионами будут выглядеть как низко- так и высокорослые сорта. Эти цветы можно назвать настоящим разноцветием. Благодаря широкой цветовой гамме можно создать по-настоящему уникальный дизайн.

Аллиум или Лук Христофа

Их можно назвать прекрасной парой, ведь шаровидные пионы и такие же соцветия алиума сочетаются идеально. Однако помните, что садоводы советуют высаживать только высокорослые сорта Лука Христофа. Тогда клумба будет выглядеть ухоженной.

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