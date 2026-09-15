Лучшие собаки для пожилых людей: 5 спокойных пород, которые рекомендуют эксперты

5 лучших пород собак для пожилых людей / © Associated Press

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Собака может стать прекрасным компаньоном в пожилом возрасте, однако далеко не каждая порода одинаково хорошо впишется в спокойный ритм жизни. Ветеринары и кинологи назвали пять пород, которые отличаются относительно умеренной потребностью в физических нагрузках, привязанностью к человеку и способностью адаптироваться к домашнему образу жизни.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

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В то же время специалисты предупреждают: сама порода не гарантирует, что домашний питомец будет спокойным и не доставит хлопот. На поведение собаки также влияют её возраст, состояние здоровья, воспитание и индивидуальный характер. Поэтому для некоторых пожилых людей взрослая собака с уже сформировавшимся темпераментом может оказаться лучшим выбором, чем щенка.

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Болоньезе

Небольшие болоньезы известны своей привязанностью к хозяевам и относительно невысокой потребностью в физической активности. Им нужны регулярные прогулки, однако обычно они не относятся к числу особо энергичных собак.

Еще одна особенность породы — незначительная линька. В то же время длинная шерсть болоньезе требует ежедневного ухода. Эти собаки, как правило, кроткие, преданные и с удовольствием проводят время рядом с человеком.

Мопс

Мопсы также могут подойти тем, кто не готов к длительным и интенсивным прогулкам. Они общительны, ласковы и любят находиться рядом с хозяином, а после игр с удовольствием отдыхают.

Однако при выборе этой породы важно учитывать возможные проблемы со здоровьем. Из-за плоской морды мопсы относятся к брахицефальным породам и подвержены повышенному риску нарушений дыхания, перегрева и проблем со зрением. Это может означать дополнительные потребности в ветеринарном уходе.

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Чихуахуа

Чихуахуа — один из вариантов для людей, живущих в небольшой квартире или доме. Эти маленькие собаки очень привязываются к хозяину и не нуждаются в чрезмерных физических нагрузках.

Впрочем, небольшой размер не означает, что собаке достаточно просто находиться дома. Чихуахуа необходимы ежедневные прогулки, умственная активность и последовательное воспитание. Преимуществом также может быть относительно несложный уход за шерстью.

Йоркширский терьер

Йоркширские терьеры славятся своей преданностью и стремлением проводить много времени рядом с хозяином. Ветеринары считают их хорошими собаками-компаньонами для людей, которым нужен ласковый домашний питомец, не требующий чрезмерных физических нагрузок.

Йорки почти не линяют, однако им всё равно нужны регулярные прогулки и игры. Это помогает поддерживать их физическую активность и обеспечивать необходимую стимуляцию.

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Лхасский апсо

Лхасский апсо сочетает преданность хозяину с довольно независимым характером. Представители этой породы любят общество человека, однако не требуют постоянной активности.

В то же время эти собаки бдительны, умны и могут иметь довольно выраженный характер. Именно поэтому ласапсо может подойти человеку, который ищет небольшого компаньона для более размеренного образа жизни.

Напомним, ранее ветеринарные эксперты назвали семь энергичных пород собак, которым необходимы регулярные физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе.

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