Лучшие сорта кабачков, которые рекомендуют специалисты для открытого грунта, теплицы, под пленку

Чтобы выращивать кабачки, нужно не только знать тонкости ухода и подкормки, но и определиться с сортом, который лучше всего подойдет для вашего региона и климата, и в зависимости от того, что вы собираетесь делать с овощами.

Какие сорта кабачков посадить на огороде или в закрытом грунте

Эксперты рекомендуют в первую очередь обратить внимание на те сорта и гибриды кабачков, которые отличаются скороспелостью, урожайностью, а также устойчивостью к заболеваниям и негативным погодным факторам.

Кавили F1 (Nunhems) — ультраранний гибрид кабачка, успешно растущий в открытом грунте и под пленкой. Плоды узкоцилиндрические, плотные, с высоким содержанием сахаров. Кабачок этого сорта можно использовать как свежим, так и для консервации. Гибрид выделяется толерантностью к мучнистой росе.

— ультраранний гибрид кабачка, успешно растущий в открытом грунте и под пленкой. Плоды узкоцилиндрические, плотные, с высоким содержанием сахаров. Кабачок этого сорта можно использовать как свежим, так и для консервации. Гибрид выделяется Ангелина F1 (Syngenta) — быстроспелый кабачок для выращивания под покрытием и в открытом грунте. Плоды идеальной цилиндрической формы, без ребер, светло-зеленого цвета, хорошо транспортируются без повреждения кожицы и долго сохраняют свой товарный вид. Еще одно преимущество этого сорта в том, что он устойчив к таким болезням как вирус мозаики цуккини, вирус огуречной мозаики, пятнистости и мучнистой росе.

— быстроспелый кабачок для выращивания под покрытием и в открытом грунте. Плоды идеальной цилиндрической формы, без ребер, светло-зеленого цвета, кожицы и долго сохраняют свой товарный вид. Еще одно преимущество этого сорта в том, что он устойчив к таким болезням как вирус мозаики цуккини, вирус огуречной мозаики, пятнистости и мучнистой росе. Искандер F1 (Seminis) — стрессоустойчивый и урожайный сорт.. Листья крупные с белыми пятнами, которые предохраняют кабачок от перегрева и повышают устойчивость гибрида к засухе. Плоды светло-зеленые, кора тонкая, поэтому кабачки хорошо подходят для переработки. Искандер F1 плодоносит до морозов и сохраняет свои свойства даже при перерастании.

— стрессоустойчивый и урожайный сорт.. Листья крупные с белыми пятнами, которые предохраняют кабачок от перегрева и повышают устойчивость гибрида к засухе. Плоды светло-зеленые, кора тонкая, поэтому кабачки Искандер F1 плодоносит и сохраняет свои свойства даже при перерастании. Ленуца F1 (Semenaoptom) — ранний гибридный кабачок, который можно использовать в свежем виде и переработке. Слабо поражается такими болезнями, как мучнистая роса и бактериоз. Мякота светлая, плотная, содержит 3% сахаров. Сорт отличается урожайностью и скороспелостью.

ранний гибридный кабачок, который можно использовать в свежем виде и переработке. как мучнистая роса и бактериоз. Мякота светлая, плотная, содержит 3% сахаров. Сорт отличается Аспирант (Semenaoptom) — ранний сорт кабачка как для потребления в свежем виде, так и для переработки и консервирования, предназначен для культивирования в открытом грунте. Сорт устойчив к мучнистой росе. Мякоть белая и сочная, с высоким содержанием сухих веществ. Растение нетребовательно к условиям выращивания.

— ранний сорт кабачка как для потребления в свежем виде, так и для переработки и консервирования, предназначен Сорт устойчив к мучнистой росе. Мякоть белая и сочная, с высоким содержанием сухих веществ. Растение к условиям выращивания. Атилла F1 (Lucky Seed) — скороспелый высокоурожайный гибрид кабачка с длительным сроком плодоношения. Кабачки светло-оливковой окраски, цилиндрические, мякоть нежная, белая и плотная. Отличается приятным вкусом, транспортабельностью и хорошо сохраняется.

— скороспелый высокоурожайный гибрид кабачка с длительным сроком плодоношения. Кабачки светло-оливковой окраски, цилиндрические, мякоть нежная, белая и плотная. Отличается приятным вкусом, транспортабельностью и хорошо сохраняется. Ардендо 174 F1 (Enza Zaden) — гибрид кабачка для выращивания плодов в теплицах весной и в открытом грунте летом и осенью. Сорт устойчив к грибковым заболеваниям и вирусам . Обладает высокой стойкостью к механическим повреждениям во время уборки. Плоды цилиндрические, бледно-зеленые, гладкие, без выраженной ребристости. Кабачки пригодны для длительной транспортировки и идеально подходят для переработки.

— гибрид кабачка для выращивания плодов в теплицах весной и в открытом грунте летом и осенью. Сорт . Обладает высокой стойкостью к механическим повреждениям во время уборки. Плоды цилиндрические, бледно-зеленые, гладкие, без выраженной ребристости. Кабачки и идеально подходят для переработки. Лавина F1 (Lucky Seed) — гибрид кабачка раннего срока созревания, имеющий высокую урожайность. Его можно выращивать в полевых условиях, а также для получения урожая ранней весной в пленочных теплицах. Плоды нежной оливковой окраски, мякоть белая, нежная, средней плотности.

— гибрид кабачка раннего срока созревания, имеющий высокую урожайность. Его можно выращивать в полевых условиях, а также для получения урожая ранней весной в пленочных теплицах. Плоды нежной оливковой окраски, мякоть белая, нежная, средней плотности. Грибовский 37 (Semenaoptom) — ранний высокоурожайный сорт кабачка для посадки в открытом и закрытом грунте. Растение устойчиво ко многим заболеваниям , таким как бактериоз, мучнистая роса, а также различным гнилям. Плоды цилиндрические, гладкие, в начале светло-зеленого цвета, а при созревании становятся светло-желтыми. Главное преимущество сорта кабачков Грибовский 37 — это неприхотливость к условиям роста . Его плоды можно консервировать, солить и использовать в свежем виде для домашних блюд.

— ранний высокоурожайный сорт кабачка для посадки в открытом и закрытом грунте. Растение , таким как бактериоз, мучнистая роса, а также различным гнилям. Плоды цилиндрические, гладкие, в начале светло-зеленого цвета, а при созревании становятся светло-желтыми. Главное преимущество сорта кабачков Грибовский 37 — это . Его плоды можно консервировать, солить и использовать в свежем виде для домашних блюд. Асма F1 (Clause) — с короспелый кустовой кабачок для выращивания. Растение толерантно к мучнистой росе. Используется для получения раннего урожая под пленочными покрытиями и в открытом грунте. Плоды правильной цилиндрической формы, светло-зеленого цвета, внутри белая однородная мякоть с нежным сладким вкусом. Кабачок дает стабильный урожай в течение 4-6 месяцев. Он долго сохраняет отличный вкус и товарные качества после сбора и при транспортировке.

— короспелый кустовой кабачок для выращивания. Растение Используется для получения раннего урожая под пленочными покрытиями и в открытом грунте. Плоды правильной цилиндрической формы, светло-зеленого цвета, внутри белая однородная мякоть с нежным сладким вкусом. Кабачок дает стабильный Он долго сохраняет отличный вкус и товарные качества после сбора и при транспортировке. Аделия F1 — г ибрид кабачка, предназначенный для выращивания в теплицах, а также летом и осенью в открытом грунте. Плоды светло-зеленые, в виде удлиненного цилиндра, без ребристости. Кабачки отличного качества, хорошо транспортируются на дальние расстояния. Устойчивы к таким болезням, как мучнистая роса, вирусам желтой мозаики цуккини, арбузной мозаике и кольцевой пятнистости.

— ибрид кабачка, предназначенный для выращивания в теплицах, а также летом и осенью в открытом грунте. Плоды светло-зеленые, в виде удлиненного цилиндра, без ребристости. Кабачки отличного качества, хорошо транспортируются на дальние расстояния. Устойчивы как мучнистая роса, вирусам желтой мозаики цуккини, арбузной мозаике и кольцевой пятнистости. Марселла F1 (Enza Zaden) — среднеранний кабачок для культивирования весной в теплицах из пленки, а также летом и осенью в поле или огороде. Растение устойчиво к распространенным вирусным заболеваниям , в том числе к мучнистой росе. Благодаря этим качествам можно собирать урожай до заморозков. Плоды светло-зеленого цвета с глянцевой шкуркой,

— среднеранний кабачок для культивирования весной в теплицах из пленки, а также летом и осенью в поле или огороде. Растение , в том числе к мучнистой росе. Благодаря этим качествам можно собирать урожай до заморозков. Плоды светло-зеленого цвета с глянцевой шкуркой, Теренум F1 — ультраранний кабачок для консервирования и изготовления икры . Растение толерантно к низким температурам почвы и обладает высокой устойчивостью к вирусам и мучнистой росе. Кабачки выровнены, цилиндрические, кремового цвета с высоким содержанием сухих веществ, пригодны для выращивания в открытом и закрытом грунте.

— ультраранний кабачок . Растение толерантно к низким температурам почвы и обладает высокой устойчивостью к вирусам и мучнистой росе. Кабачки выровнены, цилиндрические, кремового цвета с высоким содержанием сухих веществ, пригодны для выращивания в открытом и закрытом грунте. Арал F1 (Sakata) — ультраранний гибрид, подходит для выращивания в открытом грунте и для получения сверхранней продукции в теплице. Растение устойчиво к вирусу желтой мозаики цуккини и арбузной мозаики. Плоды цилиндрической формы, светло-зеленого цвета с белой мякотью. Кабачок можно консервировать кусками и замораживать. Сорт плодоносит до низких температур.

— ультраранний гибрид, подходит для выращивания в открытом грунте и для получения сверхранней продукции в теплице. Растение желтой мозаики цуккини и арбузной мозаики. Плоды цилиндрической формы, светло-зеленого цвета с белой мякотью. Кабачок можно консервировать кусками и замораживать. Сорт плодоносит до низких температур. Каризма F1 (Syngenta) — ранний и чрезвычайно продуктивный гибрид, устойчивый к вирусам и мучнистой росе. Плоды светло-зеленого цвета, цилиндрической формы. Структура мякоти нежная, белая, с отличными вкусовыми качествами.

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