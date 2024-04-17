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Лучшие сорта кабачков, которые рекомендуют специалисты для открытого грунта, теплицы, под пленку

Лучшие сорта кабачков, которые рекомендуют специалисты для открытого грунта, теплицы, под пленку

Лучшие сорта кабачков

Эти сорта кабачков следует посадить в открытом грунте или в теплице.

Чтобы выращивать кабачки, нужно не только знать тонкости ухода и подкормки, но и определиться с сортом, который лучше всего подойдет для вашего региона и климата, и в зависимости от того, что вы собираетесь делать с овощами.

Какие сорта кабачков посадить на огороде или в закрытом грунте

Эксперты рекомендуют в первую очередь обратить внимание на те сорта и гибриды кабачков, которые отличаются скороспелостью, урожайностью, а также устойчивостью к заболеваниям и негативным погодным факторам.

  • Кавили F1 (Nunhems) — ультраранний гибрид кабачка, успешно растущий в открытом грунте и под пленкой. Плоды узкоцилиндрические, плотные, с высоким содержанием сахаров. Кабачок этого сорта можно использовать как свежим, так и для консервации. Гибрид выделяется толерантностью к мучнистой росе.
  • Ангелина F1 (Syngenta) — быстроспелый кабачок для выращивания под покрытием и в открытом грунте. Плоды идеальной цилиндрической формы, без ребер, светло-зеленого цвета, хорошо транспортируются без повреждения кожицы и долго сохраняют свой товарный вид. Еще одно преимущество этого сорта в том, что он устойчив к таким болезням как вирус мозаики цуккини, вирус огуречной мозаики, пятнистости и мучнистой росе.
  • Искандер F1 (Seminis) — стрессоустойчивый и урожайный сорт.. Листья крупные с белыми пятнами, которые предохраняют кабачок от перегрева и повышают устойчивость гибрида к засухе. Плоды светло-зеленые, кора тонкая, поэтому кабачки хорошо подходят для переработки. Искандер F1 плодоносит до морозов и сохраняет свои свойства даже при перерастании.
  • Ленуца F1 (Semenaoptom) — ранний гибридный кабачок, который можно использовать в свежем виде и переработке. Слабо поражается такими болезнями, как мучнистая роса и бактериоз. Мякота светлая, плотная, содержит 3% сахаров. Сорт отличается урожайностью и скороспелостью.
  • Аспирант (Semenaoptom) — ранний сорт кабачка как для потребления в свежем виде, так и для переработки и консервирования, предназначен для культивирования в открытом грунте. Сорт устойчив к мучнистой росе. Мякоть белая и сочная, с высоким содержанием сухих веществ. Растение нетребовательно к условиям выращивания.
  • Атилла F1 (Lucky Seed) — скороспелый высокоурожайный гибрид кабачка с длительным сроком плодоношения. Кабачки светло-оливковой окраски, цилиндрические, мякоть нежная, белая и плотная. Отличается приятным вкусом, транспортабельностью и хорошо сохраняется.
  • Ардендо 174 F1 (Enza Zaden) — гибрид кабачка для выращивания плодов в теплицах весной и в открытом грунте летом и осенью. Сорт устойчив к грибковым заболеваниям и вирусам. Обладает высокой стойкостью к механическим повреждениям во время уборки. Плоды цилиндрические, бледно-зеленые, гладкие, без выраженной ребристости. Кабачки пригодны для длительной транспортировки и идеально подходят для переработки.
  • Лавина F1 (Lucky Seed) — гибрид кабачка раннего срока созревания, имеющий высокую урожайность. Его можно выращивать в полевых условиях, а также для получения урожая ранней весной в пленочных теплицах. Плоды нежной оливковой окраски, мякоть белая, нежная, средней плотности.
  • Грибовский 37 (Semenaoptom) — ранний высокоурожайный сорт кабачка для посадки в открытом и закрытом грунте. Растение устойчиво ко многим заболеваниям, таким как бактериоз, мучнистая роса, а также различным гнилям. Плоды цилиндрические, гладкие, в начале светло-зеленого цвета, а при созревании становятся светло-желтыми. Главное преимущество сорта кабачков Грибовский 37 — это неприхотливость к условиям роста. Его плоды можно консервировать, солить и использовать в свежем виде для домашних блюд.
  • Асма F1 (Clause) скороспелый кустовой кабачок для выращивания. Растение толерантно к мучнистой росе. Используется для получения раннего урожая под пленочными покрытиями и в открытом грунте. Плоды правильной цилиндрической формы, светло-зеленого цвета, внутри белая однородная мякоть с нежным сладким вкусом. Кабачок дает стабильный урожай в течение 4-6 месяцев. Он долго сохраняет отличный вкус и товарные качества после сбора и при транспортировке.
  • Аделия F1 гибрид кабачка, предназначенный для выращивания в теплицах, а также летом и осенью в открытом грунте. Плоды светло-зеленые, в виде удлиненного цилиндра, без ребристости. Кабачки отличного качества, хорошо транспортируются на дальние расстояния. Устойчивы к таким болезням, как мучнистая роса, вирусам желтой мозаики цуккини, арбузной мозаике и кольцевой пятнистости.
  • Марселла F1 (Enza Zaden) — среднеранний кабачок для культивирования весной в теплицах из пленки, а также летом и осенью в поле или огороде. Растение устойчиво к распространенным вирусным заболеваниям, в том числе к мучнистой росе. Благодаря этим качествам можно собирать урожай до заморозков. Плоды светло-зеленого цвета с глянцевой шкуркой,
  • Теренум F1 — ультраранний кабачок для консервирования и изготовления икры. Растение толерантно к низким температурам почвы и обладает высокой устойчивостью к вирусам и мучнистой росе. Кабачки выровнены, цилиндрические, кремового цвета с высоким содержанием сухих веществ, пригодны для выращивания в открытом и закрытом грунте.
  • Арал F1 (Sakata) — ультраранний гибрид, подходит для выращивания в открытом грунте и для получения сверхранней продукции в теплице. Растение устойчиво к вирусу желтой мозаики цуккини и арбузной мозаики. Плоды цилиндрической формы, светло-зеленого цвета с белой мякотью. Кабачок можно консервировать кусками и замораживать. Сорт плодоносит до низких температур.
  • Каризма F1 (Syngenta) — ранний и чрезвычайно продуктивный гибрид, устойчивый к вирусам и мучнистой росе. Плоды светло-зеленого цвета, цилиндрической формы. Структура мякоти нежная, белая, с отличными вкусовыми качествами.

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