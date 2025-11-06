Лучшие сорта лука на зиму: народный рейтинг самых популярных видов для осенней посадки

Лучшие сорта озимого лука

Осенняя высадка лука дает садоводам значительное преимущество, позволяя получить его урожай гораздо раньше, чем при традиционной весенней посадке.

Кроме того, этот лук, в отличие от озимого чеснока, способен храниться так же долго, как и яровой, часто до следующего урожая. Благодаря этим преимуществам выращивание лука под зиму становится обязательным элементом в хозяйстве многих аграриев-любителей. Очевидно, что успех зависит от качества посевного материала, а правильный выбор озимого лука имеет решающее значение.

Для определения лучших сортов «Зеленая усадьба» провела масштабный опрос и составила список самых популярных сортов озимого лука. Позиции в рейтинге были определены на основе баланса между положительными комментариями (явной похвалой и рекомендациями) и отрицательными (жалобами на гниение, стрельбу или неурожай).

ТОП-10 самых популярных сортов озимого лука: народный рейтинг

1. Радар

Этот сорт стал абсолютным фаворитом опроса, большинство подписчиков считает «радар» лучшим озимым сортом.

Это сорт среднепозднего срока созревания с полукруглой формой луковицы имеет высокую урожайность, универсальный полуострый вкус и качественную шелуху. Сорт отличается хорошей зимостойкостью, что делает его рекомендованным для зимнего выращивания.

Садоводы отмечают его высокую урожайность и большие головки, преимущественно хвалят вкус и часто отмечают, что он долго сохраняется и не прорастает до весны. Случались редкие жалобы на гниль после дождей или при покупке некачественного посадочного материала, поэтому есть рекомендация покупать именно голландский севок в специализированных магазинах.

2. Шекспир

Этот сорт занял второе место по стабильности и надежности. «Шекспир» — озимый раннеспелый сорт британской селекции, который считается одним из самых надежных в Европе. Он формирует плотные, полуплоские луковицы с коричневой кожурой. Сорт известен мощной корневой системой, устойчивостью к зимним условиям и долгой лежкостью, благодаря крепкой структуре.

Этот сорт считают стабильным, отмечают его приятный сладкий вкус. Отдельные жалобы касались хранения в дождливые годы или использования «домашнего» посадочного материала.

3. Трой

«Трой» — высокоурожайный лук раннего срока созревания с отличной стойкостью к стрелкованию. Формирует ровные, крепкие, округлые луковицы с насыщенно-желтой кожурой. он обеспечивает стабильно высокий урожай. Сорт пользуется популярностью благодаря своей производительности.

Подписчики отмечают его высокую урожайность и большие луковицы.

4. Сеншуй

Это раннеспелый, высокоурожайный озимый сорт. он отличается высокой стойкостью к болезням, хорошей зимостойкостью и отличным, в меру острым и сладковатым, вкусом. подходит для продолжительного хранения.

Вкус описывают как более близкий к сладкому. Головки вырастают средние, но однородные, отмечается хорошее высыхание шейки.

5. Ред барон (красный лук)

Это самый популярный сорт среди красного лука для озимой посадки, позднеспелый и очень урожайный сорт красивой темно-красной окраски. Он подходит для продолжительного хранения.

Сорт хвалят за салатный, сладкий вкус. Однако, были сетования на стрельбу и гниль, некоторые садоводы даже советуют сажать его весной

6. Центурион

Среднеранний, высокопродуктивный сорт с отличным качеством кожуры и хорошей стойкостью к стрелке. Он хорошо сохраняется. Сорт известен оптимальным сочетанием раннего созревания и производительности.

Читатели отмечают высокую урожайность и хорошую лежкость.

7. Штутгартен («штутгартер резной» и «штутгартер стенфилд»)

Ранний, урожайный сорт, формирующий плоские луковицы с красивой желтой окраской.

Его называют урожайным сортом с крупными луковицами, который практически не стреляется.

8. Стурон, или болеро

Это разные коммерческие названия одного и того же позднего сорта.

«Стурон» (или «болеро») — формирует крепкую, круглую или сплющенную овальную луковицу на ранней стадии. Имеет крепкие корни и хорошие качества для длительного хранения.

Читатели отмечают крупные хорошо хранящиеся луковицы и считают его классикой среди «желтых» сортов для зимней посадки.

9. Геркулес

Среднеранний высокопродуктивный сорт с округлой луковицей. Подходит для длительного хранения и обладает высокой стойкостью к стрелкованию.

Отмечают стабильный урожай и вкусный лук. Его часто упоминают в паре с «радаром» как проверенный годами сорт.

10. Розанна

Относительно новый сорт, привлекающий своим уникальным вкусом и цветом. Это среднеранний сорт родом из обширной британии, уникальный своим розовым цветом кожуры. Его нежный, средний между желтым и красным луком вкус делает его идеальным для маринования.

Особенно отмечают его сочную и сладковатую мякоть.

Рекомендации по выбору и успешной посадке озимого лука