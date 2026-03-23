Лучшие сорта низкорослых огурцов, которые дают рекордный урожай: их сажают все опытные огородники
Это идеальный выбор для тех, кто хочет получить большой урожай без лишних усилий. Компактные кусты, раннее плодоношение и высокая урожайность делают их фаворитами среди украинских хозяев.
Низкорослые огурцы в последние годы стали настоящим открытием для огородников. Они занимают минимум места, не нуждаются в сложном уходе и способны давать стабильно высокий урожай. Именно поэтому опытные огородники все чаще выбирают компактные низкорослые сорта, сочетающие удобство выращивания и рекордную урожайность.
Почему огородники выбирают именно низкорослые сорта
Низкорослые (кустовые) огурцы — это специальные сорта, которые формируют компактный куст высотой обычно до 50-80 см, почти без длинных плетей. Они быстро созревают, образуют много завязи и позволяют получить большой урожай даже на небольшом участке.
Главное преимущество — это сочетание компактности и производительности. Такие огурцы:
рано начинают плодоносить;
формируют много плодов одновременно;
более легкие в уходе и сборе урожая;
реже болеют благодаря хорошей вентиляции куста.
Кроме того, кустовые сорта часто дают ровные плоды с хорошим вкусом, подходящие для салатов и консервации.
Лучшие низкорослые сорта огурцов
«Малыш». Один из самых популярных ранних сортов. Формирует компактный куст и дает стабильный урожай даже при минимальном уходе. Плоды небольшие, хрустящие, идеальны для засолки.
«Кустовой». Классический сорт, известный своей выносливостью и длительным плодоношением. Огурцы долго остаются свежими и не желтеют, что делает его фаворитом среди огородников.
«Малышок». Скороспелые сорта, быстро дают первый урожай. Подходят для открытого грунта и отличаются дружественным созреванием плодов.
«Коротун». Компактный сорт с большим количеством завязей. Идеален для тех, кто хочет получить максимум плодов с небольшой площади.
«Ерофей F1». Низкорослый гибрид с высокой стойкостью к болезням. Дает небольшие плоды, которые отлично подходят для консервации и имеют приятный вкус.