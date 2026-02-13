Лучшие сорта перца в Украине: именно их рекомендуют покупать специалисты

Лучшие сорта перца

Февраль — это лучшее время для высева перца на рассаду, ведь этой культуре требуется немало времени для укрепления перед высадкой в грунт.

Успех будущего урожая на девяносто процентов зависит от того, насколько качественными будут выбраны семена. Независимо от масштаба выращивания — будь то промышленная теплица или обычный огород — приобретение посевного материала от известных мировых производителей гарантирует получение сочных мясистых плодов и прочный иммунитет растений к распространенным заболеваниям.

Эксперты отобрали ТОП-10 лучших сортов перца. В перечень вошли не только семена семян сладкого перца, но и, учитывая пожелания поклонников пикантных вкусов, лучшие гибриды острого и горького перца, которые станут идеальным выбором для нового сезона.

Лучшие сорта перца 2026: ТОП-10 гибридов.

Лучшие сладкие и кубовидные гибриды

Геркулес F1 (Франция) Признанный лидер среди блочных перцев. Его плоды весом до 250 г имеют кубовидную форму и очень толстые стенки. Растение легко переносит жару, а наилучший результат при капельном поливе. Для наибольшей толщины стены рекомендуется усиленное калийное питание в конце сезона. Навигатор F1 (Франция) Представитель типа копия с коническими плодами темно-красного цвета. Это очень продуктивный гибрид, идеально подходящий для гриля или заморозки благодаря высокому содержанию сухого вещества. Листья хорошо защищают урожай от солнечных ожогов. Магно F1 (Нидерланды) Эталонный оранжевый кубовидный перец раннего срока созревания. Плоды тяжелые, сладкие и выглядят премиально. Чтобы получить максимально яркий цвет, агрономы советуют использовать сульфат магния во время активного роста плодов.

Острые и пикантные сорта

Хайфи F1 (Нидерланды) Это ранний гибрид с вегетационным периодом 55-60 дней. Светло-зеленые плоды длиной 12-15 см становятся красными при созревании. Они имеют гладкую блестящую кожуру и умеренную остроту. Агрономы советуют использовать кальциевые подкормки, а для максимальной жгучести следует ограничить полив за две недели до сбора урожая. Глобус F1 (США) Уникальный острый перец типа черри, напоминающий небольшие яблочки. Вес плода составляет 20–30 г. Благодаря компактному кусту этот сорт можно выращивать даже в горшках на подоконнике как декоративное съедобное растение. Он идеально подходит для маринования целиком. Острый перец 6001 F1 (США) Высокопроизводительная новинка, отличающаяся высокой стойкостью к жаре. Плоды длиной до 20 см имеют толстую стенку, что делает их тяжелее аналогов. Из-за мощности куста и большого количества урожая растение обязательно нуждается в подвязке к опорам.

Особые сорта: надранные и специфические гибриды

Если вас интересуют особые сорта, раздражающие варианты или овощи с уникальными качествами для конкретных кулинарных целей, обратите внимание на следующие предложения.