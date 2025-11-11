- Дата публикации
Лучшие сорта самоплодных груш, которые обильно родят: их обязательно нужно посадить в своем саду
Какие самоплодные груши лучше всего растут в украинском регионе, дают стабильно высокий урожай очень сладких и сочных плодов. Советы садоводам, желающим выращивать неприхотливые фруктовые деревья без дополнительного опыления.
Современные садоводы все чаще предпочитают самоплодные сорта груш, ведь они способны образовывать завязи без участия опылителей. Это настоящая находка для небольших участков, где нет места для нескольких фруктовых деревьев. Такие груши не только неприхотливы в уходе, но и радуют стабильным урожаем сладких ароматных плодов.
Три лучших сорта самоплодных груш для украинского сада
Груша «Чижовская». Этот сорт — настоящий фаворит среди украинских садоводов. Он морозостойкий, не боится неблагоприятных погодных условий. Плоды среднего размера, с желто-зеленой окраской, сладкие с легкой кислинкой. Преимущества: стабильное плодоношение, не нуждается в опылении, подходит для сада с разными почвами.
Груша «Модеста». Сорт украинской селекции, показывающий отличную урожайность. Груши большие с нежной мякотью, сладкие с медовыми нотками. Отличается выносливостью и стойкостью к болезням. Преимущества: сладкий вкус плодов, урожайность даже в сложных погодных условиях, неприхотливость в уходе.
Груша «Велеса». Имеет большие медово-золотистые плоды с румянцем и нежной, маслянистой мякотью. «Велеса» — одна из самых сладких самоплодных груш, дающая стабильно высокий урожай даже при неблагоприятных погодных условиях.
Как сажать самоплодные груши и ухаживать за ними
Выбирайте солнечный участок с плодородной почвой.
После посадки поливайте дерево не реже раза в неделю в первый год.
Раз на сезон подпитывайте органикой или компостом.
Для стимуляции роста весной можно опрыскать кроны раствором мочевины.