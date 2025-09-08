Лучшие сорта свеклы для борща: сохраняют рубиновый цвет после варки и очень сладкие

Какая свекла лучшая для борща / © Фото из открытых источников

Настоящий украинский борщ невозможно представить без свеклы. Именно она придает блюду насыщенный цвет и характерную сладковатую нотку. Но не каждый сорт овоща выдерживает длительную варку: некоторые бледнеют, теряя свой привлекательный рубиновый цвет, а другие оставляют после себя вкус горечи. Поэтому хозяйкам следует знать, какие сорта красной свеклы считаются лучшими для борща.

Какие сорта красной свеклы лучшие для борща

«Бордо 237». Этот сорт считается одним из популярнейших среди украинских огородников. Его круглые темно-бордовые корнеплоды сохраняют насыщенный цвет даже после продолжительной варки. Мякоть нежная, сочная, без жестких прожилок, а вкус — сладкий и насыщенный. Благодаря этим свойствам борщ из «Бордо 237» получается густым, ароматным и ярким.

«Египетский плоский». Он имеет необычную сплюснутую форму и тонкую кожуру, но главное его преимущество — стойкость к потере цвета. Мякоть темно-красная с фиолетовым оттенком, очень сладкая и плотная. Даже после часового томления в борще эта свекла не только сохраняет рубиновый оттенок, но и делает блюдо насыщеннее.

«Цилиндра». Сорт получил свое название из-за вытянутой формы, которая значительно упрощает нарезку. Но его главное преимущество не только в удобстве. «Цилиндра» имеет плотную темно-красную мякоть без колец, сочную и очень сладкую. Во время варки цвет не тускнеет, а борщ приобретает аппетитный густой оттенок.

Все три разновидности свеклы отличаются высоким содержанием сахаров и антоцианов — природных красителей, отвечающих за насыщенный красный цвет. Именно поэтому они не тускнеют во время варки и дарят борщу не только насыщенный яркий цвет, но и приятный сладкий привкус.