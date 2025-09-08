ТСН в социальных сетях

Лучшие сорта свеклы для борща: сохраняют рубиновый цвет после варки и очень сладкие

Какая свекла делает борщ в разы вкуснее и насыщеннее, ведь содержит много природных сахаров.

Какая свекла лучшая для борща

Какая свекла лучшая для борща / © Фото из открытых источников

Настоящий украинский борщ невозможно представить без свеклы. Именно она придает блюду насыщенный цвет и характерную сладковатую нотку. Но не каждый сорт овоща выдерживает длительную варку: некоторые бледнеют, теряя свой привлекательный рубиновый цвет, а другие оставляют после себя вкус горечи. Поэтому хозяйкам следует знать, какие сорта красной свеклы считаются лучшими для борща.

Какие сорта красной свеклы лучшие для борща

  • «Бордо 237». Этот сорт считается одним из популярнейших среди украинских огородников. Его круглые темно-бордовые корнеплоды сохраняют насыщенный цвет даже после продолжительной варки. Мякоть нежная, сочная, без жестких прожилок, а вкус — сладкий и насыщенный. Благодаря этим свойствам борщ из «Бордо 237» получается густым, ароматным и ярким.

  • «Египетский плоский». Он имеет необычную сплюснутую форму и тонкую кожуру, но главное его преимущество — стойкость к потере цвета. Мякоть темно-красная с фиолетовым оттенком, очень сладкая и плотная. Даже после часового томления в борще эта свекла не только сохраняет рубиновый оттенок, но и делает блюдо насыщеннее.

  • «Цилиндра». Сорт получил свое название из-за вытянутой формы, которая значительно упрощает нарезку. Но его главное преимущество не только в удобстве. «Цилиндра» имеет плотную темно-красную мякоть без колец, сочную и очень сладкую. Во время варки цвет не тускнеет, а борщ приобретает аппетитный густой оттенок.

Все три разновидности свеклы отличаются высоким содержанием сахаров и антоцианов — природных красителей, отвечающих за насыщенный красный цвет. Именно поэтому они не тускнеют во время варки и дарят борщу не только насыщенный яркий цвет, но и приятный сладкий привкус.

