Лучшие сорта томатов для открытого грунта: вкусные и проверенные низкорослые помидоры

Лучшие сорта низкорослых томатовматов

Реклама

Выбор правильного сорта томатов — это залог обильного урожая даже на небольшом участке. Низкорослые томаты пользуются особой популярностью, ведь удобны в уходе и подходят как для обычных, так и для высоких грядок. Эксперты поделились результатами выращивания четырех проверенных гибридов, продемонстрировавших отличные результаты даже при сложных погодных условиях.

1. Мицена — идеальный выбор для консервации

Этот гибрид является настоящей находкой для любителей заготавливать томаты на зиму. Главная особенность Мицены — компактность плодов, масса которых составляет примерно 70 граммов, что позволяет им идеально проходить в горлышко стеклянной банки.

Несмотря на небольшой размер, растение поражает своей урожайностью, на одном кусте может созревать множество плодов алого цвета. Даже при столкновении с болезнью (альтернариозом) своевременная обработка позволила сохранить урожай, что свидетельствует о хорошей выносливости гибрида.

Реклама

2. Хэпинет — розовоплодный хит последних лет

Если вы ищете томат с непревзойденными вкусовыми качествами для свежих салатов или ароматного сока, обратите внимание на хепинет. Это розовоплодный гибрид, ставший настоящим любимцем огородников в последнее время.

Главной особенностью этого томата является его поразительная выносливость к капризам погоды. Даже после сильных ливней или резких скачков влажности плоды сохраняют свою целостность, они совершенно не подвержены растрескиванию или лопанию, что часто является проблемой для других розовых сортов.

Кроме того, гибрид демонстрирует отличные показатели здоровья. В течение всего сезона кусты стоят с чистыми, зелеными листьями, поскольку имеют естественный иммунитет к большинству типичных заболеваний томатов. Внешний вид урожая также не оставит никого безразличным, помидоры имеют эстетическую форму и глубокий, аппетитный розовый цвет, что делает их украшением любого стола.

3. Каста — крупноплодный гигант для гурманов

Для тех, кто ценит в помидорах мясистость и большой размер, лучшим вариантом будет Каста. Это классический крупноплодный томат, вес отдельных плодов которого может достигать 500 грамм.

Реклама

По вкусу этот томат кисло-сладкий и очень сочный, что делает его идеальным для употребления в свежем виде. Из-за значительного размера он не всегда подходит для цельного консервирования, однако отдельные более мелкие плоды из куста можно отобрать и для баночки. Важно помнить, что из-за большой площади поверхности плоды Касты могут нуждаться в защите от прямых солнечных лучей, чтобы избежать ожогов.

4. Момако — золотая середина по размеру и урожайности

Гибрид Момако можно назвать универсальным решением. У него насыщенно красные плоды среднего размера — они больше Мицены, но не такие огромные, как Каста. Такой формат делает его подходящим как для салатов, так и для переработки.

Момако отличается невероятным количеством завязей. Даже при сильной жаре и минимальном уходе, эти томаты продолжают активно краснеть, заполняя куст сплошным ковром плодов.

Секреты успешного выращивания от экспертов

Для того чтобы низкорослые томаты раскрыли весь свой потенциал и порадовали вас обильными плодами, опытные огородники советуют придерживаться нескольких проверенных методов ухода.

Реклама

Основой хорошего урожая является своевременное противодействие инфекциям. Как только вы заметили первые симптомы альтернариоза или обнаружили нетипичные пятна на листьях, необходимо немедленно провести обработку фунгицидами.

Когда наступает время массового налива помидоров, большое количество зеленой массы может мешать их развитию. Частичное удаление лишних листьев в этот период значительно улучшает доступ солнечного света к самим плодам. Благодаря такому приему томаты начинают окрашиваться гораздо быстрее и созревают равномернее, не прячась в густых тенях куста.

В периоды экстремального летнего тепла открытые солнечные лучи могут оказаться агрессивными. Чтобы спасти урожай от попечения и появления солнечных ожогов, целесообразно использовать специальную затеняющую сетку. Она создает мягкую тень, спасающую нежную кожуру томатов от порчи прямо на ветках.

Благодаря сочетанию этих несложных правил ухода и выбора надежных гибридов, о которых говорилось выше, вы сможете обеспечить свой стол качественными овощами в течение всего следующего сезона.

Новости партнеров