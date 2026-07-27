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Лучшие способы хранения моркови: она долгое время будет сочной
Как лучше хранить морковь после выкапывания
Морковь является одним из самых ценных и популярных корнеплодов на нашем зимнем столе, однако требует особого подхода к хранению. Без соблюдения правильных условий этот овощ быстро увядает, теряет свою сочность, прорастает или начинает гнить. Чтобы наслаждаться хрустящей и сладкой морковью до нового урожая, важно подойти к процессу комплексно — от правильного уборки урожая до выбора оптимального места и метода консервации свежести.
Правильная подготовка урожая к хранению
Успех зимнего хранения закладывается на этапе выкопки и подготовки корнеплодов. Для длительного лежкого состояния подходят исключительно среднепоздние и поздние сортовые разновидности. Ранние сорта имеют более нежную структуру и не предназначены для длительного пребывания в хранилищах.
Выкапывать морковь следует в сухую и солнечную погоду. Делайте это максимально аккуратно, стараясь не нарезать лопатой или выслать корнеплоды слишком резко, ведь любые механические повреждения становятся воротами для инфекций и гнили.
Сразу после выкапывания необходимо правильно срезать ботву. Оставляйте небольшой хвостик длиной около 5 миллиметров или до 1 сантиметра. Полная срезка под самый корень часто провоцирует преждевременное прорастание или подсыхание верхушки, а если оставить слишком длинный зеленый стебель, он будет активно извлекать влагу из самого корнеплода.
Главное правило подготовки, морковь ни в коем случае нельзя мыть перед закладкой в погреб или подвал. Влага на поверхности является главным катализатором развития плесени и бактериальных заболеваний. Достаточно аккуратно отряхнуть остатки грунта или снять их сухой щеткой, после чего оставить овощи на несколько часов (или на день-два) в тени на свежем воздухе для легкой подсушки. Природный защитный слой и небольшое количество сухой почвы отлично защищают кожуру от пересыхания.
Идеальные микроклиматические условия хранения моркови
Чтобы корнеплоды не теряли массы и питательные вещества, в помещении следует поддерживать стабильные параметры. Оптимальная температура хранения моркови составляет от 0 до +2 (до +4,5) градусов Цельсия. При этом очень важна высокая влажность воздуха — в пределах 90–95%. Если воздух будет слишком сухим, морковь мгновенно увядает, а если слишком влажным без вентиляции — начнет гнить.
Традиционные и проверенные способы хранения
В зависимости от наличия погреба, подвала или городской квартиры можно выбрать наиболее удобный метод сохранения урожая.
Как хранить морковь в песке
Это классический и популярный способ среди владельцев погребов. Песок поддерживает стабильную влажность и препятствует испарению влаги из овощей. В деревянные ящики насыпают слой слегка влажного песка (его влажность должна быть около 5-6%), сверху выкладывают ряды моркови так, чтобы корнеплоды не касались друг друга и пересыпали их песком. Процедуру повторяют слоями вверх ящика.
Использование хвойных опилок
Прекрасная и более легкая альтернатива песку. Опилки хвойных пород деревьев содержит природные смолы и фитонциды, которые действуют как мощный антисептик, эффективно подавляя развитие грибков и бактерий. Технология укладки аналогична песчаным, но сами опилки дополнительно увлажнять не нужно.
Хранение в пленочных мешках или пакетах
Метод подходит как для подвалов, так и для прохладных амбаров. Морковь складывают в емкие полиэтиленовые пакеты (по 5-10 кг), обязательно делая в них несколько небольших отверстий для циркуляции воздуха и вентиляции. Пленка содержит необходимую влагу, а углекислый газ, естественным образом выделяющий корнеплоды в открытых или перфорированных мешках, действует как мягкий природный консервант. Пакеты часто оставляют открытыми или полузакрытыми.
Как хранить морковь в квартире, на балконе
Если нет погреба, а урожай нужно держать в квартире или на балконе, используют другие приемы:
Хранение в эмалированных кастрюлях. Этот бытовой способ позволяет держать морковь даже на остекленном балконе или в прохладном коридоре. Непомытую морковь укладывают внутрь чистых эмалированных кастрюль вертикально, хвостиками вниз. Сверху емкость накрывают бумажной салфеткой без рисунков и только потом закрывают крышкой. Такая тара защищает от резких температурных колебаний. Важно следить, чтобы во время сильных морозов на балконе кастрюлю вовремя перенесли в более теплое место.
Индивидуальная упаковка в пищевую пленку. Для небольших объемов моркови, хранящихся в бытовом холодильнике, каждый корнеплод можно плотно обернуть пищевой пленкой по отдельности. Это минимизирует испарение влаги. Хранить такую морковь следует в холодном отсеке холодильника (зоне свежести).
Чего категорически нельзя делать во время хранения
Есть важные правила товарного соседства и ухода, несоблюдение которых может уничтожить весь урожай. Категорически запрещается хранить морковь рядом с яблоками и грушами. Эти фруктовые культуры выделяют газ этилен в больших количествах, вызывающий быстрое старение, прорастание и порчу корнеплодов.
В течение всего зимнего периода запасы необходимо регулярно осматривать и перебирать. Если вы заметили хотя бы один подгнивший или поврежденный экземпляр, его следует немедленно удалить, чтобы гниль не опрокинулась на соседние здоровые овощи. Соблюдение этих простых правил и взвешенный выбор метода позволят вам сохранить витаминный запас свежим, сочным и хрустящим в течение многих месяцев.