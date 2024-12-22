Лучшие способы скрыть отросшие корни волос без окрашивания

Не всегда удается вовремя попасть к своему парикмахеру, чтобы скрыть отросшие корни и обновить цвет волос, однако это не проблема.
Рассказываем, как скрыть отросшие корни локонов, если нет возможности покраситься.
Какие лучшие способы быстро и эффективно замаскировать отросшие корни волос
- Добавьте объем. На волнистых объемных локонах переход цветов при отрастании волос практически не заметен. Поэтому, если у вас от природы прямые и не очень объемные волосы, сделайте прикорневый объем и зафиксируйте прическу лаком. Для этого возьмите расческу с тонкими зубцами, осторожно начешите волосы и опрыскайте их средствами для стайлинга.
- Уберите пробор. Если зачесать волосы назад, отросшие корни не будут столь заметны. Можно заплести косу, сделать модный пучок или просто завязать хвост. Главное, чтобы в этих прическах не было разделения волос, потому что эффекта не будет.
- Маскирующий спрей. Это также один из лучших способов, который отлично справится с проблемой, если вы пропустили поход к своему мастеру. Продается куча специальных средств в виде спреев, которые имеют эффект окрашивания. Такое средство будет держаться до первого мытья головы, оно легко наносится и не требует дополнительных манипуляций. Наносить спрей лучше на вымытые локоны. После сушки головы распылите спрей на корни, подождите две минуты, пока средство высохнет и расчешитесь.
- Правильная покраска. Если хотите иметь длительный эффект от окрашивания волос, нужно выбирать правильную технику. Лучшие из таких – мелирование и растяжка цвета. Они обеспечивают плавные переходы от натурального цвета волос к освещенным прядям. Особенно это идеальный выбор для тех женщин, которые имеют седину.
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