Лучшие сторожевые собаки для дома: шесть пород, которые станут надежными охранниками

Ротвейлер / © pixabay.com

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Сторожевая собака может не только предупредить хозяев о появлении посторонних, но и стать дополнительной защитой частного дома. Однако далеко не каждая порода подходит для такой роли: важны защитный инстинкт, способность к обучению, бдительность и соответствующее поведение в опасной ситуации.

Об этом сообщило издание BudaPestkornyeke.

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Среди пород, которые считаются эффективными охранниками, называют немецкую овчарку, куваса, комондора, ротвейлера, добермана и кане-корсо.

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Немецкая овчарка

Немецкие овчарки давно зарекомендовали себя как рабочие собаки. Они обладают высоким интеллектом, хорошо поддаются дрессировке и быстро усваивают команды. При правильном воспитании такая собака способна отличать обычные повседневные ситуации от потенциальной угрозы.

Кувас

Венгерский кувас на протяжении веков использовался для охраны территории. Представители этой породы самостоятельны и обладают выраженным защитным инстинктом. Они бдительно следят за своей территорией и готовы защищать семью.

Комондор

Еще одна сторожевая порода — комондор, которого легко узнать по длинной шерсти, образующей характерные пряди. Эти собаки особенно бдительны ночью и решительно реагируют на появление посторонних на территории.

Ротвейлер

Крепкое телосложение и физическая сила делают ротвейлера серьёзным охранником. В то же время в семье представители этой породы могут быть преданными и ласковыми. К незнакомым людям они относятся настороженно и в случае угрозы демонстрируют защитное поведение.

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Доберман

Доберманы отличаются быстрой реакцией, выносливостью и преданностью хозяину. Они внимательно следят за территорией и способны оперативно реагировать на потенциальную опасность.

Кане-корсо

Итальянский кане-корсо также подходит для охраны частного дома. Это крупная и физически сильная собака, которую ценят за уравновешенность и выраженные охранные качества.

В то же время даже эти породы не станут надёжными защитниками без правильного воспитания. Таким собакам необходимы регулярная дрессировка и социализация. В противном случае животное может испытывать стресс или стать трудноуправляемым.

Особое внимание следует уделить безопасности территории. Владельцам рекомендуется позаботиться о достаточно высоком и прочном ограждении, чтобы собака не могла самостоятельно покинуть двор. На заборе также следует разместить предупреждение о наличии собаки.

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Напомним, ранее новые исследования с помощью МРТ доказали, что мозг собак обладает уникальными нейронными механизмами для распознавания наших эмоций.

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