Лучшие стрижки для тонких волос: эти прически держат объем и форму до шести месяцев

Какие стрижки для тонких волос / © Freepik

Тонкие локоны нуждаются в особом уходе, и правильно подобранная стрижка способна придать таким волосам объем, правильную форму и динамику. Опытные стилисты советуют ориентироваться на прически, которые создают естественное движение локонов, подчеркивают текстуру и сохраняют форму в течение длительного времени. Рассказываем, какие лучшие стрижки для тонких волос, которые придают объем и визуальную густоту.

Мягкий многослойный боб

Какие стрижки для тонких волос / © Mixnews

Многослойный боб с длиной до подбородка придает объем у корней и легкое движение кончикам волос. Нежные слои делают прическу пышной, не отягощая тонкие волосы, и позволяют сохранить форму до нескольких месяцев без частых коррекций. Такая стрижка идеально подходит для тех, кто хочет иметь ухоженный вид и не тратить время на укладку локонов.

Стрижка средней длины с градуировкой

Какие стрижки для тонких волос

Средняя длина волос с градуировкой создает объемный силуэт и легкие волны, даже если волосы сами по себе тонкие. Внутренние слои приподнимают корни, делая прическу более живой, а естественные волны придают текстуру. Стрижка подходит для разных типов лица и сохраняет форму до шести месяцев, особенно при правильном уходе.

Многослойная стрижка на длинные волосы с текстурированными кончиками

Какие стрижки для тонких волос / © Mixnews

Длинные тонкие волосы имеют более объемный вид с филированными кончиками и многослойными переходами. Текстурированные концы делают волосы подвижными, а мягкие слои придают легкость и пышность одновременно. Такая стрижка подходит как для прямых, так и для волнистых волос, и даже без укладки имеет современный и ухоженный вид.