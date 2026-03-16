Лучшие стрижки для женщин с полным лицом: омолаживают и визуально вытягивают овал

Лучшие стрижки для круглого лица / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Правильно подобранная стрижка способна полностью изменить облик. Она может подчеркнуть черты лица, сделать образ более гармоничным и даже зрительно омолодить. Особенно важно выбирать прическу с учетом формы лица. Женщинам с полным или круглым лицом стилисты советуют обратить внимание на стрижки, создающие вертикальные линии и прибавляющие объем в правильных зонах. Такие прически помогают визуально вытянуть овал лица и сделать черты более изящными.

Удлиненное каре

Одной из лучших стрижек для полного лица считается удлиненное каре. Волосы, которые спадают чуть ниже подбородка, помогают визуально вытянуть форму лица и сделать его более пропорциональными. Особенно хорошо подходит каре с легкими слоями или текстурированными кончиками. Такая прическа придает объем и одновременно имеет легкий и современный вид.

Каскад

Каскадная стрижка также отлично подходит для женщин с полным лицом. Благодаря многоуровневым прядям волосы становятся более объемными, а лицо — визуально удлиненными. Каскад особенно подходит женщинам со средними и длинными волосами. Мягкие переходы между слоями создают естественное движение и придают образу женственности.

Реклама

Удлиненный боб

Еще один популярный вариант для обладательниц круглого лица — удлиненный боб. Передние пряди в такой стрижке остаются длиннее волос на затылке. Эта особенность помогает сформировать четкие вертикальные линии, визуально сужающие лицо. Удлиненный боб выглядит элегантно и подходит как для повседневного образа, так и для более официального стиля.

Челка

Стилисты советуют выбирать косую или удлиненную челку. Она помогает смягчить черты лица и создает эффект вытянутого овала. Зато густая прямая челка, которая заканчивается на уровне бровей, может сделать лицо еще шире, поэтому от нее часто рекомендуют отказаться.