Лучшие цветочные духи на весну: подборка топовых ароматов

Цветочные духи очень шикарные и изысканные. Некоторые ароматы легкие, воздушные и идеально подходят для теплой погоды. Другие обладают тонкой сладостью, сочетающей цветочные нотки с цитрусовыми и даже специями.

от экспертов Мarie Сlaire.

Gucci Flora Gorgeous Orchid Eau De Parfum

Этот аромат сливочный и нежный. Он удовлетворяет любое желание сладкого, которое вы испытываете в этот сезон. Морской озоновый аккорд придает тропическое чувство, а глубокая ванильная база добавляет глубины и тепла.

Ноты: ваниль, ванильная орхидея; морской озоновый аккорд

Dior Dioriviera

Зеленый, экзотический и не очень прямолинейный цветочный аромат. Его фруктовый и землистый аромат перенесет вас в джунгли с пышной зеленью.

Ноты: инжир, роза, гвоздика, лаванда, пассифлора, бергамот, жасмин, ветивер.

Chloé Chloé Eau De Parfum Naturelle

Пряный цветочный аромат, где звездой является розовый перец. Иногда вы будете чувствовать легкий запах специй, а иногда — цветов. Нотка специй добавляет глубины этому сладкому цветочному вкусу.

Ноты: жасмин, розовый перец, черная смородина, лимон, кедр, мимоза.

Carolina Herrera Good Girl Blush

Аромат — мечта для любителей цветочной ванили. Теплые и приятные на ощупь — эти духи будто приглашают людей приблизиться, идеальный аромат для сексуального вечернего отдыха.

Ноты: бергамот, мандарин, ваниль, пион, розовая вода, бобы тонкая, ваниль.

YSL Libre Berry Crush

Это веселый и энергичный аромат, который одновременно ощущается очень изысканным. В нем соединены фруктово-цветочные и яркие ягодные ноты.

Ноты: малина, кокос, цветочный фужерный аромат, лаванда, ваниль.

