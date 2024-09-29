Лучшие варианты стильной омолаживающей стрижки для женщин с полным лицом

Если у вас полное лицо и вы ищете модную смелую стрижку, абсолютно не нуждающуюся в укладке, бикси станет для вас идеальным выбором. Эта прическа элегантно подчеркнет формы вашего лица, создавая эффектный и совершенный образ.

Какие особенности стрижки бикси

Какие стрижки для полных женщин / Фото: Mixnews

Эта стрижка имеет признаки удлиненной пикси, однако этот вариант стрижки больше подходит женщинам с полным, квадратным и прямоугольным лицом. Она не только сможет кардинально изменить образ, но и сделать его эффектным. С такой стрижкой каждая дама будет чувствовать себя потрясающей. Бикси считается универсальной прической, ведь подходит абсолютно всем женщинам с любой структурой волос.

Выбирая бикси, вы сможете выглядеть не только роскошно, но и омолодиться на несколько лет. К тому же, за счет текстурированных небрежных прядей волосы в такой прическе приобретают экстраординарный объем и визуальную густоту. Бикси совсем не нуждается в укладке, хорошо отрастает и долго держит форму.

Какие варианты бикси будут наилучшими для полных женщин

Какие стрижки для полных женщин / Фото: pixabay.com

Бикси с бритыми участками. Этот вариант будет идеальным для женщин с тонкими волосами, создаст визуальную густоту и придаст естественный объем. Выбритые слои придают общему образу легкости и экстравагантности, поэтому такой вариант стрижки считается омолаживающим.

Какие стрижки для полных женщин / Фото: Mixnews

Асимметричная бикси для смелых и уверенных в себе женщин. Идеальным выбором станет асимметричная бикси с прядями разной длины. Такая техника поможет создать визуальный объем волос и будет удлинять линии круглого лица, делать скулы изящными, а взгляд – выразительным.

Какие стрижки для полных женщин / Фото: pixabay.com

Бикси с мелированием. За счет мелирования создается дополнительный объем и визуальная густота даже на тонких локонах. Также мелирование усиливает текстуру прядей, благодаря чему общий образ выглядит молодым и более привлекательным.

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