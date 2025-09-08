Лучшие женские духи на осень-2025: подборка топовых ароматов

Духи. / © Associated Press

Лучшие осенние духи воплощают теплые и приятные ощущения, характерные для этого времени года. Обычно эти ароматы немного сладкие, древесные и пряные — такие, что обволакивают теплом.

Десять духов, которые дополнят любой осенний образ, в подборке Glamour и Harper's Bazaar.

Burberry Goddess Eau de Parfum

Теплый и сладкий гурманский аромат, совмещающий три ноты ванили. Это делает духи идеальными для осени и зимы. Основные ноты: ванильный настой, лаванда, ванильная икра, ванильный абсолют.

YSL Beauty Libre Le Parfum

Теплый и нежный цветочный аромат с нотами апельсина и лаванды напоминает ощущение объятий. Основные ноты: аккорд шафрана, цветок апельсина, абсолютная лаванда.

Dior Bois Talisman

Глубокий, теплый и идеально сбалансированный аромат кедра и ванили — унисекс-аромат с интенсивной стойкостью. Основные ноты: кедр, ваниль.

Byredo Eleventh Hour Eau de Parfum

Сочетание теплых нот — бергамота, рома и кашемира создает уютную атмосферу. Основные ноты: бергамот, ром, дикий инжир, бобы тонка, кашемир.

Kilian Paris Apple Brandy on the Rocks

Сочетание нот яблока, бренди, рома, мха и ванили ощущается с первого аромата. Основные ноты: бергамот, яблоко, кардамон.

Maison Francis Kurkdjian Grand Soir

Этот насыщенный, теплый, смелый вечерний аромат — идеальный для осени и зимы. Основные ноты: амбра, ваниль, бобы тонка, мускус, кедр, бензоин.

Jo Malone London Blackberry & Bay Cologne

Аромат терпкой, только что собранной ежевики с ноткой древесины и лаврового листа. Основные ноты: ежевика, лавровый лист, кедр, цветы апельсина, имбирная лилия.

Chanel No5 L'Eau Limited Edition Eau de Toilette Spray

Пудровый аромат с нежными нотками цитрусовых, мандарина и иланг-иланга. Идеальные переходные духи из лета в осень, когда ищете что-то яркое, но нежное. Основные ноты: альдегиды, бергамот, лайм, жасмин, кедр, ваниль, белый мускус.

Montale Paris Chocolate Greedy

Этот парфюм — яркое воспоминание о вкусных десертах: шоколадном и овсяном печенье с апельсиновой начинкой. Основные ноты: какао, ваниль, бобы тонка, апельсин и кофе.

Tom Ford Café Rose

Аромат сочетает в себе розы и темный кофе, создавая насыщенный и нежный аромат. Завершают ноты кориандра, пачули и кардамона.

Напомним, мы писали о том, как правильно наносить духи, чтобы аромат держался долго. Важны для этого не только части тела, но и сам способ нанесения аромата.