Лучшие женские духи на зиму: подборка топовых ароматов

Духи / © Pixabay

Зимние ароматы более теплые, уютные, сладкие – они «согревают». Зимние духи созданы для того, чтобы оставлять яркий шлейф, который не теряется на холодном воздухе.

ТСН.ua подготовил для вас подборку духов, которые дополнят любой осенний образ, от экспертов Мarie Сlaire и Harper's Bazaar.

В холоде легкие цитрусовые ноты «исчезают», а зимой преобладают теплые, насыщенные оттенки — как ваниль, амбра, мускус, древесина (ель, можжевельник, кедровая смола), а также специи — корица, перец, кардамон. Популярны зимой ароматы, похожие на десерты: ванильные капкейки, панакоты или булочки с корицей.

Maison Francis Kurkdjian Oud Satin Mood Extrait de Parfum

Эта версия аромата идеальна для поклонников амбровых нот. Он также содержит розы, смягчающие интенсивную, анималистическую древесину алойного дерева.

Основные ноты: цветы фиалки, растительное масло дамасской розы, корица, уд (алойное дерево), бензоин, ваниль.

'REPLICA' When the Rain Stops

Цветочные и землистые ноты в сочетании с уникальным водным аккордом переносят ощущениями в лес, где только закончился ливень.

Основные ноты: водный аккорд, лепесток розы, мох, сосна, бергамот, розовый перец.

Dolce&Gabbana Devotion Eau de Parfum

Если ваша цель – пахнуть сладким лакомством, то стоит добавить этот дух в зимнюю коллекцию. Он вдохновлен панеттоном, классическим итальянским десертом, свежести которому добавляют ноты цитрусовых.

Основные ноты: засахаренные цитрусовые, цветок апельсина, ваниль, ром.

Maison Francis Kurkdjian Paris Baccarat Rouge 540

Baccarat Rouge – это квинтэссенция духов для «богатой девушки». Этот аромат изысканный, изящный и элегантный.

Основные ноты: жасмин, шафран, кедр, амбра, мбервуд, смола ели.

BYREDO Vanille Antique Parfum Extract

Представьте, что вы сидите у камина, закутанные в толстый кашемировый свитер, и пьете бурбон в прохладный день. Vanille Antique от Byredo – это именно то, что вы чувствуете, попробовав этот аромат.

Основные ноты : ваниль, кашемир, древесина, мускус, амбра, слива.

ТОМ FORD Ombré Leather Eau De Parfum

Это смелый и сексуальный аромат с уникальным сочетанием пряных и цветочных нот. Каждая нота Ombré Leather Eau De Parfum напоминает о вечном стремлении к свободе и подлинности.

Основные ноты: кожа, фиалки, жасмин, амбра, мох, пачули.

Loewe Solo Elixir

Более интенсивный вариант оригинального аромата Solo от Loewe, содержит высшую теплую бальзамическую смолу, которая имеет сладкий, ванильный аромат и намекает на праздники.

Основные ноты: лаванда, жасмин, мандарин, ирис, мускатный орех, корица, пачули.

Azzaro Forever Wanted Elixir

Смесь малины, мандарина и кардамона в Forever Wanted Elixir создают идеальный фруктовый аромат, прежде чем он превратится в нечто более древесное.

Основные ноты: малина, зеленый мандарин, бергамот, сердцевина мускатного шалфея и кардамона, кожаный аккорд, ветивер.

Orphon Diptyque

Это фактически Рождество во флаконе. Ягоды можжевельника, кедр и бобы тонкая создают особенно праздничное чувство.

Основные ноты: ягоды можжевельника, кедр, бобы тонкая, жасмин, пудровые ноты.

Напомним, мы писали о древесных ароматах. Они дарят ощущение тепла и уюта, когда на улице становится прохладнее. Именно поэтому идеальны будут и на осень, и на зиму.